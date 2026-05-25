Mistrzowie Polski Policji w Biegu Górskim wyłonieni podczas VI Półmaratonu Jaworze 2026 Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Policyjna służba to nie tylko codzienne dbanie o bezpieczeństwo, ale również nieustanna praca nad własną sprawnością, czego dowodem były rozegrane 23 maja Mistrzostwa Polski Policji w Biegu Górskim. W ramach VI Półmaratonu Jaworze 2026 funkcjonariusze z całego kraju zamienili mundury na sportowe stroje, by zmierzyć się z ekstremalnie trudną, leśną trasą w gminie Grybów. Impreza pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji pokazała ogromną determinację, solidarność i sportowego ducha środowiska mundurowego.

Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej, a współorganizatorem – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji.



Zawody bezpośrednio wpisujące się do obchodzonego w tym roku 100-lecia sportu w Policji miały na celu promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, integrację środowiska policyjnego oraz wyłonienie mistrzów Polski Policji w biegu górskim na dystansie półmaratonu. Wymagająca trasa o długości 23,2 km prowadziła szlakami górskimi, z najwyższym punktem na szczycie Jaworza (882 m n.p.m.).



W VI Półmaratonie Jaworze wzięło udział 82 biegaczy, w tym funkcjonariusze i pracownicy Policji z całego kraju. W indywidualnej klasyfikacji Mistrzostw Polski Policji w Biegu Górskim wśród kobiet I miejsce zajęła Marlena Bajsarowicz (Reprezentacja Policji, KMP Nowy Sącz), II miejsce wywalczyła Ewa Sobiło-Rydzik (KWP Rzeszów), III miejsce Monika Mrugała (Reprezentacja Policji, KMP Opole). Spośród mężczyzn najlepszy był Bartosz Ceberak (KWP Rzeszów). Jako drugi linię mety przekroczył Paweł Wylężek (Reprezentacja Policji, OPP Katowice), trzecią lokatę zajął Krzysztof Kacprzak (Reprezentacja Policji, KPP Oświęcim).

Na podium klasyfikacji drużynowej stanęły trzy najlepsze reprezentacje zawodów, a zwycięski zespół odebrał puchar przechodni:

- 1 miejsce – Reprezentacja Policji

- 2 miejsce – KWP Kraków

- 3 miejsce – KMP Nowy Sącz



Podczas wydarzenia zostały także zorganizowane biegi na krótszych dystansach dla dzieci i młodzieży. W ramach promowania bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia Policja, Straż Graniczna oraz inne służby mundurowe wystawiły stoiska profilaktyczno-edukacyjne.

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody m.in. z rąk podinsp. Leszka Górskiego – Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, nadkom. Łukasza Czyża – Naczelnika Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Dariusza Bulandy – Przewodniczącego Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Jacka Migacza – Wójta Gminy Grybów.