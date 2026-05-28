Uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Uroczysty apel z okazji otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przy ul. Tadeusza Kościuszki. Policjanci z Brzeska rozpoczęli służbę w nowym obiekcie.

Dzisiaj (tj.28.05.br.) miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. To długo wyczekiwana i jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w powiecie brzeskim. Funkcjonariusze rozpoczęli już służbę w nowoczesnym obiekcie, który znacząco poprawi warunki pracy policjantów oraz obsługi mieszkańców.

W uroczystym apelu wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Artur Bednarek wraz ze swoimi zastępcami inspektorem Pawłem Krauzem i inspektorem Mariuszem Kudelą. Swoją obecnością na uroczystym apelu zaszczycił również Wojewoda Małopolski dr Krzysztof Jan Klęczar. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa Policji, reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych, a także przedstawiciele służb oraz instytucji współpracujących z Policją.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Głównego nadinspektorowi Rafałowi Kochańczykowi przez dowódcę uroczystości kom. Pawła Kupca.

Gości oficjalnie przywitał Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł. insp. Marcin Mucha. W swoim wystąpieniu podkreślił, że otwarcie nowej komendy jest ważnym momentem zarówno dla funkcjonariuszy, jak i mieszkańców powiatu brzeskiego. Jak zaznaczył, nowa siedziba to nowoczesny i funkcjonalny obiekt, przygotowany do realizacji zadań współczesnej Policji. Podkreślił również, że inwestycja była możliwa dzięki współpracy wielu instytucji oraz wspólnemu przekonaniu, że bezpieczeństwo mieszkańców wymaga stałych inwestycji i odpowiednich warunków pracy służb. Nowoczesny obiekt wyposażono m.in. w sprawne zaplecze techniczne, garażowe oraz odpowiednie przestrzenie do obsługi mieszkańców. W swoim przemówieniu podkreślił także, że największą siłą w Policji są ludzie – policjantki, policjanci i pracownicy cywilni, którzy każdego dnia odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców. Jak zaznaczył - nawet najnowocześniejszy obiekt nie buduje autorytetu Policji. Autorytet tworzą ludzie poprzez swoją codzienną służbę, profesjonalizm, uczciwość i szacunek do drugiego człowieka. Na zakończenie życzył funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji, aby nowa siedziba była miejscem bezpiecznej służby, dobrej współpracy oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Po przemówieniu szefa brzeskiej komendy, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk wraz z nadinsp. Arturem Bednarkiem przekazali mł.insp. Marcinowi Musze symboliczny klucz do komendy.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk. W swoim wystąpieniu podziękował policjantom za codzienna służbę i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, podkreślając, że policyjna praca jest przede wszystkim misją i służbą z powołania. Podczas przemówienia wyraził również wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizacje inwestycji – przedstawicielom kierownictwa Policji, administracji rządowej, samorządowcom oraz wykonawcom przedsięwzięcia. Zaznaczył, że budowa nowej komendy była efektem dobrej współpracy wielu środowisk i odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców oraz funkcjonariuszy. Nadinspektor podkreślił także, jak ważne są odpowiednie warunki pracy policjantów, którzy każdego dnia realizują odpowiedzialne zadania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Na zakończenie raz jeszcze pogratulował realizacji inwestycji i wyraził nadzieję, że nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Brzesku będzie dobrze służyć zarówno funkcjonariuszom, jak i lokalnej społeczności przez wiele kolejnych lat.

Wojewoda małopolski dr Krzysztof Jan Klęczar powitał gospodarzy i zgromadzonych gości dziękując równocześnie za możliwość uczestnictwa w tej uroczystości. Wyraził także wdzięczność - za codzienną służbę policjantów, za troskę o bezpieczeństwo, za realizację tej niełatwej misji, która często odbija się na Państwa życiu, która jest nietypową pracą, ale właśnie misją, służbą, powołaniem. Pogratulował brzeskim policjantom nowoczesnego obiektu i podkreślił , że praca z małopolskimi policjantkami i policjantami pozwala skutecznie troszczyć się o bezpieczeństwo, skutecznie realizować wszystkie ustawowe zadania, ale przede wszystkim pozwala spać spokojnie obywatelom, mieszkańcom w poczuciu, że troszczą się o nich profesjonaliści.

Starosta brzeski Andrzej Potępa przekazał na ręce szefa brzeskiej Policji czek wartości 200 tysięcy złotych.

Uroczysty apel zakończyło przemówienie nadinsp. Artura Bednarka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Słowa podziękowania skierował do obecnego na uroczystości zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafała Kochańczyka - za decyzje kierownictwa, które zapadły i które umożliwiły przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, którego rezultatem jest powstanie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Za ogromne zaangażowanie w sfinalizowanie projektu inwestycji generał podziękował również swojemu zastępcy insp. Mariuszowi Kudeli nadzorującemu pion logistyczny w KWP w Krakowie, oraz jego poprzednikowi insp. w stanie spoczynku Rafałowi Leśniakowi. Komendant nie zapomniał również o naczelnikach poszczególnych wydziałów logistycznych KWP w Krakowie i władzach samorządowych, bez których wsparcia i zaangażowania budowa komendy nie byłaby możliwa. Kończąc swój wystąpienie zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości gości do zwiedzania nowego budynku.

Podczas uroczystości przekazano na stan brzeskiej komendy dwa nowe radiowozy: oznakowany Renault Traffic oraz nieoznakowany Ford Ranger.

Geneza budowy nowej siedziby KPP Brzesko

Poprzednia siedziba Komendy Powiatowej Policji w Brzesku od 1996 roku mieściła się przy ulicy Szczepanowskiej 53 na działce o powierzchni 1,4685 ha . Był to obiekt po nieistniejącym już przedsiębiorstwie. Dodatkowo w dyspozycji ówczesnej KRP w Brzesku znalazła się część budynku należącego do PKO BP, gdzie swoją siedzibę miał Rewir Dzielnicowych i Zespół ds. Wykroczeń.

Inicjatywa związana z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku pojawiła się w 2011 roku. Pomysł dotyczył uruchomienia nowoczesnego Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa, obejmującego istniejący Szpital Powiatowy, Komendę Policji oraz nową Komendę Państwowej Straży Pożarnej, w jednym, dobrze skomunikowanym miejscu.

Poprzednia siedziba Komendy przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku była zdecydowanie za mała, nie była w stanie pomieścić wszystkich funkcjonariuszy. Z uwagi na ciężkie warunki lokalowe policjanci rewiru dzielnicowych urzędowali w budynku w centrum miasta, a policjanci wydziału ruchu drogowego - w budynku strzelnicy w sąsiedztwie Komendy. Budynek nie był dostosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Koszty gruntownej modernizacji dotychczasowej siedziby byłyby bardzo wysokie, stąd zdecydowano o budowie nowej siedziby Komendy w innym miejscu.

Powiat brzeski ze środków własnych zakupił dwie jednohektarowe działki o wartości rynkowej ponad 2 milionów złotych każda. W 2017 roku jedna z działek została nieodpłatnie przekazana do zasobu Skarbu Państwa pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Teren ten jest w doskonałej lokalizacji komunikacyjnej, w pobliżu węzła autostradowego oraz dróg krajowych nr 94 i 75.

5 sierpnia 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

9 listopada 2022 r. ówczesny Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zawarł umowę z firmą Erbet Sp. z o.o, na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.Nowa siedziba brzeskiej Policji powstała obok Szpitala Powiatowego. Składają się na nią dwa budynki: czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 3052,20 m2 oraz parterowy budynek garażowy o powierzchni użytkowej 590,6 m2, w którym zlokalizowano m.in. myjnię, warsztat, pomieszczenia socjalne i higieniczne dla obsługi psów. W budynku głównym, oprócz pomieszczeń administracyjno-biurowych, znajdują się również Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) o powierzchni 183,62 m2. Na terenie jednostki zaprojektowano, oprócz dwóch obiektów kubaturowych, układ komunikacji pieszej i jezdnej oraz 69 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Forma architektoniczna budynku głównego administracyjno-biurowego została zaprojektowana w sposób podkreślający jego funkcję oraz charakter społeczny. Powstała bryła o prostej formie architektonicznej i monumentalnym charakterze. Wejście do budynku podkreślono poprzez zastosowanie fasady szklanej. Główne drzwi wejściowe cofnięto w stosunku do lica elewacji, tworząc podcień i zarazem zadaszenie przestrzeni wejściowej. Budynek jest w kolorystyce charakterystycznej dla policji. Główny kolor elewacji to jasny metaliczny szary, a dynamikę bryły podkreślają pionowe pasy okien w kolorze ciemnego grafitu.

Koszt budowy (robót budowlanych) przez firmę Erbet nowej komendy w Brzesku to 39 432 338 zł. Przy czym aktualna zaplanowana wartość kosztorysowa całej inwestycji jest większa, gdyż oprócz prac budowlanych, uwzględniono koszty przyłączenia do sieci, pierwszego wyposażenia kwaterunkowo-biurowego, wyposażenia łączności oraz wyposażania transportowego.

Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 27.10.2025 r.

Aktualnie w KPP w Brzesku służbę pełni 147 policjantów wspomaganych 33 pracownikami Policji.