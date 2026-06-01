Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa w Krakowie Data publikacji 01.06.2026 29 maja br. na krakowskim Rynku Głównym odbyły się centralne obchody Dnia Weterana poza Granicami Państwa. Funkcjonariusze służb oddali hołd niemal 130 tysiącom polskich weteranów. Małopolską Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Artur Bednarek wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Wojciechem Karnasem.

W obchodach uczestniczyli m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk oraz wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Główna część obchodów, poprzedzona mszą świętą w Bazylice Mariackiej, odbyła się pod Wieżą Ratuszową na Rynku Głównym. Po podniesieniu flagi i odegraniu hymnu wręczone zostały medale, odznaczenia i wyróżnienia. Odczytano także Apel Pamięci i odegrano pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, po których nastąpiła defilada.

Następnie uczestnicy obchodów przeszli na Błonia Krakowskie, gdzie odbyło się spotkanie z Weteranami. Tam też stanęło Miasteczko Wojskowe, w którym można było zobaczyć pokazy lekkiego sprzętu i uzbrojenia wojskowego, stoiska promocyjne jednostek i instytucji wojskowych czy prezentacje dotyczące służby wojskowej, bezpieczeństwa i obronności.

Obchody zakończył koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego na Rynku Głównym.

zdjęcia: mł. asp. Jakub Mirochna / KMP KRAKÓW