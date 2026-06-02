Konferencja prasowa nt. realizacji unikatowego w skali kraju projektu edukacyjno – profilaktycznego „Razem tworzymy atmosferę – Kibicuj z klasą" Data publikacji 02.06.2026 2 czerwca br. na stadionie Dąbski KS Kraków twórcy projektu, którymi są małopolscy policjanci wraz z partnerami tj. Małopolskim Kuratorium Oświaty, Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej oraz przedstawicielami 8 klubów piłkarskich z Małopolski zorganizowali konferencję prasową dotyczącą projektu edukacyjno – profilaktycznego „Razem tworzymy atmosferę – Kibicuj z klasą". To projekt, który został stworzony przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie dla dzieci i młodzieży naszego województwa.

W konferencji plenerowej uczestniczył insp. Maciej Kubiak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, pan Artur Pasek I Wicekurator Małopolskiego Kuratorium Oświaty, pan Bartosz Ryt Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz przedstawiciele zarządów 8 klubów piłki nożnej z Małopolski. TS Wisła Kraków, KS Cracovia, KS Wieczysta Kraków, Bruk Bet Termalica Nieciecza KS, MKS Puszcza Niepołomice, MKS Sandecja Nowy Sącz, Hutnik Kraków, Podhale Nowy Targ

Wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego powitania zgromadzonych gości przez Rzecznika Prasowego KWP w Krakowie. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz i współtwórca inicjatywy, insp. Maciej Kubiak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Podkreślił on pionierski oraz unikatowy charakter projektu w skali kraju, który został stworzony bezpośrednio przez małopolskich policjantów. „Dzięki partnerom, których udało nam się zgromadzić wokół tej idei, inicjatywa ma realną szansę trwale wejść do programów szkolnych i diametralnie odmienić dotychczasową kulturę stadionową w Polsce” – zaznaczył komendant, dziękując wszystkim zaangażowanym podmiotom.

Sukces wdrożenia założeń policyjnych profilaktyków w codzienne życie szkół nie byłby możliwy bez ścisłej współpracy z organami nadzorującymi edukację. Obecny na briefingu Artur Pasek, I Małopolski Wicekurator Oświaty, wyraził pełną aprobatę dla projektu. Wskazał, że edukacja młodzieży musi opierać się na nowoczesnych i trafiających do wyobraźni narzędziach. Partnerstwo z Kuratorium gwarantuje, że projekt zyska oficjalną „zieloną ścieżkę” dotarcia do tysięcy uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych w całej Małopolsce.

Z ramienia środowiska sportowego kluczową deklarację złożył Bartosz Ryt, Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: „Uczenie młodych ludzi zasad pozytywnego kibicowania musi mieć realne wsparcie ze strony świata sportu.” W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność budowania czystej atmosfery wokół meczów piłkarskich już od najmłodszych lat. To właśnie autorytet klubów oraz ich zawodników ma stać się magnesem przyciągającym młodzież do idei wzajemnego szacunku na trybunach.

Głos w imieniu wszystkich klubów zabrał Rafał Wisłocki, Wiceprezes zarządu Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS, który mocno zaakcentował kwestię bezpieczeństwa i czystej radości z futbolu. Zwrócił uwagę, że stadion powinien być przestrzenią przyjazną i bezpieczną dla każdego, a pozytywny doping ma ogromną siłę, która potrafi jednoczyć, zamiast dzielić. Podkreślił, że zaszczepianie takich wartości u najmłodszych kibiców to fundament, na którym należy budować nowoczesną i bezpieczną kulturę sportową.

W briefingu wzięło udział 28 uczniów klas I–III ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Marcina Gortata w Krakowie wraz z opiekunami. Młodzież otrzymała specjalnie przygotowane dla nich upominki, które wręczyli komendant, kurator oraz prezes MZPN.

W ramach przedsięwzięcia został opublikowany spot filmowy. W materiale wideo znani piłkarze ze wszystkich klubów partnerskich osobiście zachęcali młodzież do kulturalnego

i pozytywnego dopingowania na trybunach. Film ten stanowi kluczowy element wizualny projektu, która w przyszłym roku szkolnym trafi do placówek oświatowych w całym województwie.

Niezwykle ważna była obecność delegatów, aż ośmiu najważniejszych klubów sportowych

z regionu, którzy przybyli na spotkanie na rzecz wspólnego celu edukacyjnego:

TS Wisła Kraków reprezentowali Dyrektor Zarządzający, Florentyna Kulig oraz rzecznik prasowy- Damian Urbaniec.

Liczną delegację wystawił klub KS Cracovia S.A., z którego przybyli m.in. Murat Colak (Wiceprezes Zarządu), Bartłomiej Depta, Kamil Jagodyński, Tadeusz Bochenek oraz Kinga Tworzydło.

KS Wieczysta Kraków reprezentowany był przez pana Filipa Fryca (koordynatora grup dziecięcych i młodzieżowych) oraz pana Kacpra Zagrodzkiego – zawodnika pierwszej drużyny i zarazem absolwenta Szkoły Gortata.

Z Nowego Sącza przybyli przedstawiciele MKS Sandecja: dyrektor Mariusz Merklinger oraz prezes Akademii, pan Michał Jawczak.

MKS Puszcza Niepołomice reprezentowała Natalia Bania, pełniąca funkcję rzecznika prasowego klubu.

BRUK-BET Termalica Nieciecza KS w osobach wiceprezesa Rafała Wisłockiego

oraz dyrektora ds. bezpieczeństwa Marka Zakrzewskiego.

Listę obecności zamknęły delegacje Klubu Sportowego Hutnik Kraków (Prezes Zarządu Artur Trębacz oraz Dyrektor ds. Komunikacji Paweł Mordarski) oraz reprezentujący Podhale pan Marek Hodana – upoważniony z ramienia zarządu NKP Podhale Nowy Targ.

W oficjalnej części konferencji przewidziano także czas na pytania od dziennikarzy i otwartą dyskusję, po której nastąpiło uroczyste podsumowanie.

Film PL Razem tworzymy atmosferę. Kibicuj z klasą!