Konferencja „MED-OPS” Kraków 2026 Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj W dniach 25-28.06 br. policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie zorganizowali konferencję dotycząca zagadnień medycyny pola walki, medycyny urazowej, zagrożeń biologicznych, współpracy pomiędzy podmiotami takimi jak LPR czy TOPR. Konferencję patronatem objął 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SPKP z Poznania, Opola, Rzeszowa i Kielc, Zespół Medyczny Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, żołnierze JWK i JW Nil, a także funkcjonariusze ABW, SKW, Straży Granicznej ZIS Balice oraz Państwowa Straż Pożarna.

Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w zajęciach teoretycznych poruszających m.in. kwestie komplikacji przy użyciu opasek uciskowych, współpracę z LPR, przeciwdziałanie skutkom użycia broni chemicznej czy techniki negocjacji wobec agresywnego pacjenta i pacjenta w kryzysie emocjonalnym.

Pozostałe dni poświęcone były zajęciom praktycznym prowadzonym przez firmę „Bloodline” oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Warsztaty dotyczyły nauki tamowania masywnych krwotoków, zabezpieczania dróg oddechowych (w tym wykonywania trudnej intubacji) oraz zarządzania masywnym krwotokiem z wykorzystaniem opasek uciskowych – również w warunkach pozoracji pola walki oraz przedłużonej opieki nad pacjentem. Ostatniego dnia uczestnicy realizowali scenariusze taktyczno-medyczne mające na celu przetrenowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Celem warsztatów była integracja, doskonalenie współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy służbami, rozwój medycznych procedur ratujących życie (ze szczególnym uwzględnieniem standardów medycyny pola walki), podnoszenie kompetencji uczestników poprzez dzielenie się aktualną wiedzą, a także analiza realnych zdarzeń i wypracowanie wspólnych standardów postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.