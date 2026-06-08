Przekonaj się, co widzi kierujący pojazdem ciężarowym - AktualnościPolicja Małopolska

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Przekonaj się, co widzi kierujący pojazdem ciężarowym

Data publikacji 08.06.2026
Powrót
Drukuj

Kierujący pojazdem ciężarowym patrząc w lewe i prawe lusterko boczne ma ograniczoną widoczność.

Widzimy tylko część tego co jest wokół pojazdu, zwłaszcza podczas manewru zmiany  pasa ruchu, skręcania czy cofania. W jego otoczeniu mogą znajdować się samochody, jak również osoby, czy zwierzęta. Ze względu na to, że kabina pojazdu ciężarowego jest wysoko umieszczona, kierujący nie widzi również przestrzeni bezpośrednio przed pojazdem.

Gdy widzisz twarz kierowcy ciężarówki w bocznych lusterkach to kierowca również widzi Ciebie, a Ty wiesz, że nie znajdujesz się w martwym polu. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania i daj się zauważyć. Jeśli kierujesz pojazdem ciężarowym wyposażonym w dodatkowe lusterka – korzystaj z nich. Obserwuj również drogę i przewiduj mogące wystąpić zagrożenia!

Film Przekonaj się, co widzi kierujący pojazdem ciężarowym

Opis filmu: Przekonaj się, co widzi kierujący pojazdem ciężarowym

Pobierz plik Przekonaj się, co widzi kierujący pojazdem ciężarowym (format mp4 - rozmiar 36.49 MB)

Powrót na górę strony