Przekonaj się, co widzi kierujący pojazdem ciężarowym Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Kierujący pojazdem ciężarowym patrząc w lewe i prawe lusterko boczne ma ograniczoną widoczność.

Widzimy tylko część tego co jest wokół pojazdu, zwłaszcza podczas manewru zmiany pasa ruchu, skręcania czy cofania. W jego otoczeniu mogą znajdować się samochody, jak również osoby, czy zwierzęta. Ze względu na to, że kabina pojazdu ciężarowego jest wysoko umieszczona, kierujący nie widzi również przestrzeni bezpośrednio przed pojazdem.

Gdy widzisz twarz kierowcy ciężarówki w bocznych lusterkach to kierowca również widzi Ciebie, a Ty wiesz, że nie znajdujesz się w martwym polu. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania i daj się zauważyć. Jeśli kierujesz pojazdem ciężarowym wyposażonym w dodatkowe lusterka – korzystaj z nich. Obserwuj również drogę i przewiduj mogące wystąpić zagrożenia!