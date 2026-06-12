Inauguracja programu „Świadomy – Bezpieczny Senior” na terenie Małopolski Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj W piątek, 12 czerwca 2026 roku, na terenie Kampusu Wielickiego w Wieliczce odbyła się inauguracja ministerialnego, ogólnopolskiego programu „Świadomy – Bezpieczny Senior” na terenie województwa małopolskiego. Program jest kontynuacją pilotażu przeprowadzonego w 2025 r. w województwie świętokrzyskim. Celem programu jest zwiększenie świadomości prawnej osób starszych oraz wzmocnienie ich wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania najczęstszym zagrożeniom prawnym.

W 2026 r. program objął 15 województw, w tym województwo małopolskie. Realizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z wieloma partnerami, w tym z Komendą Główną Policji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta oraz Krajową Radą Notarialną.

W wydarzeniu zorganizowanym na terenie powiatu wielickiego wziął udział Minister Sprawiedliwości Pan Waldemar Żurek, Pełnomocniczka Rządu ds. Polityki Senioralnej Pani Marzena Okła-Drewnowicz, I Wicewojewoda Małopolski Pani Elżbieta Achinger, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji zaangażowanych w realizację polityki senioralnej. Ponadto z ramienia Komendy Głównej Policji obecny był Zastępca Dyrektora Biura Prewencji insp. Piotr Kulesza oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Pawłem Ślęczkowskim.

Wydarzenie objęło sześć kluczowych bloków tematycznych, które odpowiadały zagrożeniom wyselekcjonowanym na podstawie wskaźników dotyczących przestępczości wobec osób starszych:

„Metoda na wnuczka” i inne przestępstwa przeciwko mieniu

Bezpieczeństwo w Internecie

Przemoc domowa – jak ją rozpoznać i przeciwdziałać

Testament, darowizna, umowa dożywocia – zarządzanie majątkiem

Świadomy konsument – ochrona praw konsumenta

Świadczenia emerytalne i prawa pacjenta

Blok poświęcony „Metodzie na wnuczka” i innym zagrożeniom z punktu widzenia małopolskiej Policji przedstawił podkom. Hubert Bracik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. skalę problemu na terenie naszego województwa, mechanizm oszustwa, najczęstsze metody oszustw oraz jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

W wydarzeniu nie zabrakło najważniejszych uczestników – licznie zgromadzonych seniorów, którzy, dzięki udziałowi w przedsięwzięciu będą lepiej chronić siebie i swoje prawa w codziennym życiu, stając się jednocześnie ambasadorami programu na terenie Małopolski.