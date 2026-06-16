Sukcesy małopolskich policjantów w zawodach w Brazylijskim JIU JITSU Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj 13 czerwca br. w odbyły się VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i NO GI w Mińsku Mazowieckim. Wśród 535 mundurowych z całej Polski wystartowała również reprezentacja małopolskiej Policji.

W turnieju rywalizowali policjanci, żołnierze, strażnicy graniczni, funkcjonariusze służb więziennych oraz słuchacze szkół mundurowych. Zawodnicy sprawdzili swoje umiejętności zarówno w walkach w kimonach (GI), jak i bez (NO GI), przestrzegając oficjalnych zasad Międzynarodowej Federacji Brazylijskiego Jiu Jitsu.

Trójka przedstawicieli małopolskiego garnizonu Policji weszła w skład Reprezentacji Polskiej Policji, która w kategorii drużynowej zajęła drugie miejsce. Ponadto w rywalizacji wzięło udział dwóch policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Mł. asp. Ewa Bulanda zastępca kierownika reprezentacji sztuk walki podczas Mistrzostw zdobyła dwa złote medale w kategori NO GI master białe pasy - 51,5kg oraz GI master białe pasy - 53,5kg. Z kolei sierż. szt. Tomasz Marek wrócił ze srebrnym medalem w rywalizacji -76 kg GI brązowe/czarne pasy Masters 3 oraz złotym - 73,5 No Gi brązowe/czarne pasy Masters 3. Policjant operacyjny Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Tarnowie wygrał srebro NO GI: master 1; niebieski; - 97.5 kg oraz brąz GI; master 1; niebieski; -100.5 kg.

Gratulujemy i życzymy następnych sukcesów!