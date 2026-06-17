Policjanci zatrzymali jednego z głównych liderów mafii wnuczkowej. Zabezpieczono Ferrari warte ponad milion złotych Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie zajmujący się zwalczaniem zorganizowanych grup przestępczych dokonujących oszust na tzw. legendę wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Krakowie doprowadzili do zatrzymania w Hiszpanii 24-letniego mężczyzny, który od wielu miesięcy ukrywał się przed polskimi organami ścigania. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania za liczne przestępstwa związane z oszustwami.

Pracujący nad sprawą śledczy rozpracowujący zorganizowaną grupę przestępczą oszustów działających metodą "na legendę" wytypowali kolejnego uczestnika procederu. To 24-letni Rom, który według ustaleń policjantów odgrywał jedną z kluczowych ról w tej strukturze przestępczej. Zgromadzone materiały wskazują że oszust zajmował wysoką pozycję w hierarchii. Miał odpowiadać za organizowanie pracy pozostałych uczestników grupy, wydawanie poleceń, przydzielanie zadań oraz koordynowanie działań na terenie całego kraju. Wszystko wskazuje, że znajdował się tuż poniżej telefonistów, któryz stanowią najważniejszy szczebel struktury oszukańczego procederu.

W sierpniu ubiegło roku za mężczyzną został wystawiony list gończy. Wiedząc, że jest w zainteresowaniu organów ścigania 24-letni oszust wyjechał z Polski i ukrył się za granicą. Przebywał między innymi na terenie Węgier oraz innych państw Unii Europejskiej. W tym czasie nadal zajmował się przestępczą działalnością koordynując działania poszczególnych członków zorganizowanej grupy przestępczej. W 10.2025r. wystawiono za nim Europejski Nakaz Doprowadzenia.

W ubiegłym tygodniu (10 czerwca br.) nastąpił przełom w tej sprawie. Pracujący nad sprawą policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie rozpracowujący zorganizowane grupy przestępcze specjalizujące się w oszustach „na legendę”, uzyskali nowe informacje w sprawie poszukiwanego Roma. Trop doprowadził do Barcelony. Znając schemat działania sprawcy, funkcjonariusze musieli działać bardzo szybko, aby kolejny raz nie zmienił adresu myląc trop. Nawiązano kontakt z oficerem łącznikowym polskiej Policji stacjonującym w Hiszpanii, który przekazał zdobyte informacje tamtejszym organom ścigania. Następnego dnia tj. 11 czerwca dzięki sprawnej współpracy międzynarodowej, hiszpańska policja zatrzymała poszukiwanego 24-letniego Roma.

Jak ustalili śledczy, 24-latek wiódł luksusowe życie. Korzystając z ekskluzywnych hoteli, podróżując drogimi samochodami trwonił pieniądze pochodzące z przestępczej działalności. Finanse, którymi dysponował pochodziły z oszustw, których ofiarami padały głównie osoby starsze. W wielu przypadkach pokrzywdzeni, przekonani, że pomagają członkom swojej rodzinny, przekazywali oszustom oszczędności całego życia, tracąc niejednokrotnie cały zgromadzony majątek.

Jak wynika z najnowszych ustaleń – śledczy natrafili na luksusowy pojazd, który zaparkowany był na parkingu podziemnym jednego z krakowskich hoteli. Wczoraj (16 czerwca br.) policjanci Wydziału Kryminalnego zabezpieczyli Ferrari 458 warte ponad milion złotych, które również użytkował zatrzymany oszust. Pojazd został zabezpieczony, na poczet przyszłych kar i odholowany na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mężczyzna przebywa teraz w hiszpańskim areszcie i czeka na decyzję o ekstradycji. Sprawa pokazuje, że współpraca różnych komórek organizacyjnych i jednostek policji, w tym przypadku WK i WDŚ KWP Kraków oraz BMWP KGP, a także współpraca z Prokuraturą powoduje, że przestępcy którzy popełnią przestępstwo na terenie Polski nie mogą się czuć bezpiecznie również poza jej granicami.

Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie. W tej sprawie zatrzymano już 63 osoby, czego 52 zostały już tymczasowo aresztowane.