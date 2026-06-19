Zabezpieczenie 3,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Centralnego Biura Śledczego Policji w Częstochowie Zarządu w Katowicach, udaremnili wprowadzenie do obrotu 3 500 000 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych. 49, 40 i 27 - latek zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Według wyliczeń śledczych wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych naraziłoby Skarb Państwa na utratę ponad 6 mln złotych.

16 czerwca br. policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Centralnego Biura Śledczego Policji w Częstochowie Zarządu w Katowicach, wykonywali czynności na terenie powiatu krakowskiego mające na celu wyeliminowanie z czarnego rynku nielegalnych wyrobów tytoniowych. W miejscowości Przeginia policjanci zatrzymali trzy pojazdy typu bus, które jechały z województwa śląskiego w kierunku Krakowa. Podróżowało nimi trzech mężczyzn. Miejsca ładunkowe samochodów wypełnione były kartonami z papierosami różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

Zatrzymani to mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, zatrzymanym mężczyznom grozi wysoka grzywna albo kara pozbawiania wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, która zdecydowała o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Śledczy będą ustalać skąd pochodziły papierosy, w jaki sposób „przekroczyły” polską granicę, jak również gdzie miały docelowo trafić.