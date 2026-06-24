Zadbajmy o zwierzęta podczas upałów

Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj

W najbliższym czasie prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą przekraczać nawet 30° C. Takie warunki stanowią duże obciążenie nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt domowych, gospodarskich oraz dziko żyjących. W okresie upałów szczególnie ważna jest więc nasza troska i odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.