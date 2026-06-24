Zadbajmy o zwierzęta podczas upałów
Data publikacji 24.06.2026
W najbliższym czasie prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą przekraczać nawet 30° C. Takie warunki stanowią duże obciążenie nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt domowych, gospodarskich oraz dziko żyjących. W okresie upałów szczególnie ważna jest więc nasza troska i odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
- Stały dostęp do świeżej i czystej wody. Podstawą jest zapewnienie stałego dostępu do świeżej i czystej wody. Regularnie należy uzupełniać wodę w miskach lub poidłach oraz dbać o ich czystość.
- Zapewnienie cienia oraz chłodnego miejsca do odpoczynku. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je m.in. przed upałami. Zwierzętom przebywającym na zewnątrz należy zapewnić możliwość ochrony przed słońcem, a wentylacja w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta powinna być regularnie sprawdzana.
- Nie pozostawiaj zwierząt w samochodzie. Nie zabieraj ze sobą zwierząt w podróż samochodem, jeśli planujesz załatwianie różnych spraw i wiesz, że nie będziesz mógł ze sobą zabrać zwierzęcia. Pozostawiona uchylona szyba w samochodzie wcale nie poprawia temperatury panującej wewnątrz, tak samo, jak pojazd pozostawiony w miejscu zacienionym.
- Spaceruj rano lub wieczorem. Właściciele psów powinni planować spacery w godzinach porannych lub wieczornych, kiedy temperatura jest niższa. Warto unikać rozgrzanego asfaltu, betonu i kostki brukowej, które mogą powodować bolesne poparzenia łap.
- Właściwa opieka nad zwierzętami to nie tylko przestrzeganie przepisów prawa, ale także kierowanie się zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością. Codzienne decyzje właściciela mają wpływ na bezpieczeństwo zwierzęcia, innych ludzi oraz porządek w przestrzeni publicznej, dlatego nie należy pozostawać obojętnym i warto zgłaszać wszelkie przypadki zaniedbań.