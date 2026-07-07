Policyjny śmigłowiec na straży czystości wód w Krakowie Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj W piątek (3.07. br.) policyjny śmigłowiec Bell 407 GXi wziął udział w inspekcji rzek i akwenów na terenie Krakowa. Policjanci przy użyciu specjalistycznej kamery sprawdzali, czy do wód nie trafiają nieczystości.

Nieszczelne szamba, nielegalne zrzuty ścieków i substancji poprzemysłowych, spływające zanieczyszczenia rolnicze do rzek, jezior i stawów prowadzą do zakwitu sinic, skażenia ujęć wody oraz pogorszenia jakości wód na kąpieliskach, które w okresie letnim cieszą się olbrzymią popularnością.

W trosce o zdrowie Małopolan policjanci sprawdzili z lotu ptaka krakowski odcinek Wisły, jej dopływy oraz popularne akweny. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, ale niewykluczone, że tego typu kontrole będą odbywać się częściej i niekoniecznie na terenie w Krakowa

Lekki, policyjny śmigłowiec Bell 407 GXi ma wiele zastosowań. Umożliwia koordynowanie akcji ratunkowych, wykrywanie zagrożeń zarówno dla wypoczywających, jak i środowiska, czuwa nad bezpieczeństwem w trakcie imprez masowych i koordynuje ruch uliczny w trakcie wzmożonego ruchu.

Obserwacja z powietrza pozwala w krótkim czasie objąć nadzorem rozległe obszary, śmigłowiec dotrze szybko tam gdzie, liczy się czas i wyląduje w miejscach trudno dostępnych.