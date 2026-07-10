Rozbite dwie, powiązane ze sobą grupy przestępcze zajmujące się oszustwami „na wnuczka” i nielegalnym hazardem Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze krakowskiej Komendy Miejskiej Policji rozbili kolejną grupę przestępczą dokonującą oszustw metodą „na wnuczka” działającą na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Dziewięć osób zatrzymanych w sprawie. W tle nielegalne punkty do gier hazardowych oraz automaty.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w ramach prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie, 30 czerwca br. na terenie województwa śląskiego zatrzymali, dwóch braci. 26 – latek i jego o 3 lata młodszy brat co najmniej od początku roku działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zajmowali się oszustwami metodą „na wnuczka” na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. W działalności grupy przestępczej mężczyźni mieli ściśle podzielone zadania, a ich rola skupiała się głównie na kwestiach logistycznych. Obaj bracia byli odpowiedzialni za zarówno za werbowanie jak i przygotowanie samych „odbieraków” do popełnianych przestępstw. Mężczyźni przygotowywali telefony, przekazywali pieniądze potrzebne na funkcjonowanie osób odbierających oraz rozliczali te osoby po dokonanych odbiorach pieniędzy.

Zatrzymani mężczyźni na początku lipca br. zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie gdzie zostały im przedstawione zarzuty związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw na szkodę krakowskich i śląskich seniorów. Na wniosek Prokuratora nadzorującego śledztwo, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na 3 miesiące.

W kolejnych dniach, w ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Pierwszego Działu Dochodzeniowo-Śledczego oraz Pierwszego Działu Realizacji Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego z siedzibą w Krakowie na terenie województwa śląskiego dokonali kolejnej realizacji tym razem związanej z funkcjonowaniem nielegalnych punktów gier hazardowych. Jak się okazało działalność ta powiązana jest z grupą przestępczą zajmującą się oszustwami „na wnuczka”, której członkowie zostali zatrzymani dzień wcześniej. W toku prowadzonych czynności procesowych funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili eksperyment procesowy z wykorzystaniem zabezpieczonych automatów do gier, mający na celu odtworzenie sposobu ich działania oraz udokumentowanie przebiegu czynności na potrzeby prowadzonego śledztwa.

W efekcie przeprowadzonych działań w dwóch punktach nielegalnych gier działający na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 11 automatów do nielegalnych gier hazardowych o łącznej wartości około 40 000 złotych oraz zabezpieczyli ponad 12 000 złotych pochodzących z nielegalnych gier. Równocześnie zatrzymane zostały dwie kobiety w wieku 56 i 43 lat, które prowadziły działalność w tych punktach oraz trzech mężczyzn w wieku 21, 41 i 52 lat, którzy uczestniczyli w nielegalnych grach hazardowych.

Zatrzymanym osobom przedstawione zostały zarzuty związane z urządzeniem, prowadzeniem i uczestnictwem w grach hazardowych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, które stanowią przestępstwa z art. 107 i 109 Kodeksu Karnego Skarbowego.

Sprawa posiada charakter rozwojowy, w ramach prowadzonego śledztwa aktualnie tymczasowo aresztowanych pozostaje 2 innych mężczyzn, którzy w ramach grupy przestępczej pełnili rolę tzw. „odbieraków”. Ponadto śledczy badają również czy działalność grupy miała charakter ogólnopolski analizując inne oszustwa o podobnym „modus operandi”.