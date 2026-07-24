Potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca zdarzenia. Kierujący hulajnogą usłyszał zarzuty. Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Nieodpowiedzialne zachowanie kierującego hulajnogą elektryczną doprowadziło do potrącenia pieszego, znajdującego się na oznakowanym przejściu. 19-letni mężczyzna, zamiast zatrzymać się przed przejściem ominął pojazd, którego kierowca prawidłowo ustąpił pierwszeństwa pieszemu, uderzył w przechodzącego przez jezdnię 71-letniego mężczyznę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 22 lipca br., po godz. 13 na przejściu dla pieszych na ul. Krakowskiej w Wolbromiu w rejonie parku miejskiego. Kierujący samochodem osobowym prawidłowo zatrzymał się przed przejściem, aby ustąpić pierwszeństwa znajdującemu się na nim pieszemu. W tym samym czasie, 19-letni kierujący hulajnoga elektryczną, który dodatkowo przewoził pasażera, ominął zatrzymany pojazd i wjechał na przejście dla pieszych, gdzie potrącił przechodzącego mężczyznę. Po zdarzeniu sprawca nie zatrzymał się i odjechał, pozostawiając poszkodowanego bez pomocy. 71-letni mężczyzna został zabrany do szpitala.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Dzięki zebranym informacjom oraz nagraniom z kamer miejskich jeszcze tego samego dnia kierujący hulajnogą został zatrzymany. 19-latek był trzeźwy. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Przypominamy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, którego użytkownik ma obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego. Każdy kierujący powinien zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Nadmierna prędkość, przewożenie pasażerów czy wykonywanie niebezpiecznych manewrów mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.