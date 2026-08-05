Małopolscy "Łowcy Głów" zatrzymali poszukiwanego listem gończym. 27-latek trafił do więzienia Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nazywani "Łowcami Głów", zatrzymali 27-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Skazany na trzy lata pozbawienia wolności za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków od miesięcy skutecznie ukrywał się przed organami ścigania. Dzięki skrupulatnej pracy funkcjonariusze namierzyli jego kryjówkę i zatrzymali go.

Poszukiwany 27-latej został wcześniej skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności za udział w procederze wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Z ustaleń śledczych wynikało, że w ramach swojej przestępczej działalności mógł wprowadzić do obrotu kilkadziesiąt kilogramów narkotyków na terenie Małopolski.

Po wydaniu wyroku skazany nie stawił się do odbycia kary i zaczął się ukrywać. Od początku br. roku figurował w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana, jednak od kwietnia Sąd Rejonowy w Wieliczce wystawił za nim list gończy. Aby nie zostać zatrzymany, mężczyzna zachowywał się bardzo ostrożnie - ograniczał kontakty ze znajomymi i ciągle zmieniał miejsce zamieszkania. Z policyjnych ustaleń wynikało, że poszukiwany przemieszczał się pomiędzy Krakowem a ościennymi powiatami, licząc że zmyli trop poszukiwawczy.

W maju br. sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie. Policjanci ponownie przeanalizowali zgromadzony w tej sprawie materiał, zweryfikowali wcześniejsze ustalenia oraz wykonali szereg czynności operacyjnych. Efektem ich pracy było wytypowanie miejscowości w powiecie wielickim, gdzie - według ustaleń - mógł ukrywać się poszukiwany.

W ubiegłym tygodniu policjanci prowadząc działania poszukiwawcze w wytypowanej lokalizacji, zauważyli poszukiwanego 27-latka jadącego na rowerze. Zaangażowani w działania funkcjonariusze dyskretnie monitorowali, gdzie udaje się mężczyzna i w odpowiednim momencie przeprowadzili dynamiczną realizację. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony interwencją i nie spodziewał się, że od dłuższego czasu pozostawał w zainteresowaniu małopolskich "Łowców Głów".

Po zatrzymaniu 27-latek został osadzony w zakładzie karnym, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę trzech lat pozbawienia wolności.