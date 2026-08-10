Policyjne marzenie 14-letniego Aleksandra. Wyjątkowe spotkanie z małopolskimi policjantami. Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Są spotkania, które mają szczególne znaczenie. Tak było w przypadku 14-letniego Aleksandra – chłopca z niepełnosprawnością, który porusza się na wózku, a służby mundurowe, przede wszystkim Policja, od lat są jego wielką pasją. Dzięki inicjatywie jego taty oraz zaangażowaniu małopolskich policjantów Aleksander miał możliwość poznać policyjną służbę z bliska.

Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wpłynęła prośba ojca chłopca o zorganizowanie dla syna wyjątkowego spotkania z policjantami. Jak podkreślił w swoim liście Aleksander, mimo ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, jest pogodnym młodym człowiekiem, którego fascynują służby mundurowe. Szczególne miejsce wśród jego zainteresowań zajmują Policja oraz Straż Pożarna.

14-latek jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Majkowicach. Z zainteresowaniem śledzi działalność służb, gromadzi związane z nimi pamiątki, odznaki i naszywki. Jak napisał jego tata, mundur, sprzęt i codzienna służba funkcjonariuszy są dla Aleksandra czymś znacznie więcej niż zwykłym hobby.

Na prośbę rodziny odpowiedzieli małopolscy policjanci. W przygotowanie spotkania włączył się Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a do współpracy zaproszono również policjantów z innych wydziałów tj.: Laboratorium Kryminalistycznego, Ruchu Drogowego, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz przewodnika psa służbowego z KMP w Krakowie.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania Aleksandra przez I Zastępce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektora Macieja Kubiaka oraz zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie podinsp. Pawła Ciurusia. Następnie chłopiec rozpoczął wyjątkową wizytę, podczas której mógł zobaczyć z bliska wybrane elementy policyjnego wyposażenia oraz poznać funkcjonariuszy wykonujących na co dzień różnorodne zadania. Przygotowano prezentacje sprzętu wykorzystywanego przez policjantów, a szczególną atrakcją była możliwość poznania pracy techników kryminalistyki.

Do przedsięwzięcia włączyło się Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie. Policjant zaprezentował wybrane elementy wyposażenia wykorzystywanego podczas oględzin miejsc zdarzeń oraz opowiedział o sposobach zabezpieczania śladów kryminalistycznych i ich znaczeniu dla ustalania sprawców przestępstw. Dla młodego pasjonata była to okazja, by zobaczyć tę część policyjnej pracy, która na co dzień pozostaje poza zasięgiem osób niezwiązanych ze służbą.

Marzeniem Aleksandra było również, aby – w miarę możliwości organizacyjnych – mógł zobaczyć policyjne radiowozy, motocykle, wyposażenie funkcjonariuszy ruchu drogowego, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez różne policyjne formacje. Policjant Ruchu Drogowego oprócz wymienionego sprzętu zaprezentował refleksomierz, służący do pomiaru szybkości reakcji, pokazał zasady jego działania oraz umożliwił chłopcu sprawdzenie własnego refleksu.

Kolejnym punktem wizyty była prezentacja wyposażenia wykorzystywanego przez policjantów podczas działań na wodzie. Aleksander mógł z bliska zobaczyć policyjną łódź oraz specjalistyczny sprzęt służący do ratowania ludzi i prowadzenia działań ratowniczych na akwenach. Policjant Wydziału Prewencji KWP w Krakowie opowiedział o pracy podczas poszukiwania osób zaginionych oraz interwencjach w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Duże zainteresowanie 14 latka wzbudziło wyposażenie wykorzystywane podczas działań podwodnych. Policjant zaprezentował sprzęt nurkowy i wyjaśnił, w jaki sposób policjanci przygotowują się do prowadzenia poszukiwań i innych działań pod powierzchnią wody. Aleksander miał dzięki temu możliwość poznania kolejnej, mniej widocznej na co dzień, ale niezwykle wymagającej dziedziny policyjnej służby.

Wyjątkowym elementem spotkania była również wizyta w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Krakowie. Na początku Aleksander obejrzał film przybliżający specyfikę służby policyjnych kontrterrorystów oraz rodzaje realizowanych przez nich zadań. Następnie funkcjonariusze zaprezentowali chłopcu specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane podczas najbardziej niebezpiecznych działań. Wśród prezentowanego sprzętu znalazł się m.in. specjalistyczny kombinezon EOD, przeznaczony do ochrony policyjnego pirotechnika podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności związanych z materiałami i urządzeniami wybuchowymi. Aleksander mógł również zobaczyć robota pirotechnicznego, który pozwala funkcjonariuszom na zdalne rozpoznawanie i podejmowanie niebezpiecznych przedmiotów bez konieczności bezpośredniego narażania człowieka. Policjanci zaprezentowali także lekki transporter opancerzony "TUR", wykorzystywany podczas działań kontrterrorystycznych.

To niewielki gest z punktu widzenia codziennej służby, ale dla 14-letniego chłopca będzie to wspomnieniem na całe życie. Takie spotkania pokazują również inną stronę policyjnej służby – opartą na otwartości, empatii i kontakcie z drugim człowiekiem.

Dla Aleksandra było to przede wszystkim możliwość znalezienia się choć na chwilę w świecie, który od dawna go fascynuje. Dla policjantów – okazja, aby spełnić marzenie młodego człowieka i pokazać mu, że policyjny mundur oznacza nie tylko odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ale również gotowość do niesienia radości tam, gdzie może ona znaczyć szczególnie wiele.