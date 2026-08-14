Trwają czynności z udziałem 40-latka zatrzymanego do sprawy śmierci 79-letniej seniorki Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wyjaśniają okoliczności śmierci 79-letniej mieszkanki gminy Oświęcim. Podejrzany o dokonanie przestępstwa 40-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego został zatrzymany.

W piątek rano (7 sierpnia), na Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu zadzwoniła zaniepokojona rodzina 79-letniej mieszkanki Grojca, która przebywała poza Małopolską. Bliscy poinformowali, że nie mogą skontaktować się z seniorką.

Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol Policji. Funkcjonariusze na miejscu zastali otwarte drzwi wejściowe do domu. Wewnątrz odnaleźli zwłoki kobiety. Początkowo charakter obrażeń 79-latki nie wskazywał na to, że mogły one zostać spowodowane przez inną osobę. Jednak dalsze czynności śledczych na miejscu wskazały, że kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa na tle rabunkowym z użyciem przemocy.

Rozpoczęły się szeroko zakrojone działania funkcjonariuszy oświęcimskiej komendy, w które zaangażowali się również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w tym: z Wydziału Kryminalnego, Laboratorium Kryminalistycznego, Wydziału Dochodzeniowo Śledczego oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego.

W tej sprawie śledczy przez ostatnie kilka dni przeprowadzili wiele czynności procesowych operacyjno-rozpoznawczych. Na podstawie szczegółowej analizy zebranych w tej sprawie dowodów wytypowano podejrzanych. Jednym z nich był 40-letni mieszkaniec gminy Oświęcim.

Wczoraj (13 sierpnia) po południu mężczyzna zgłosił się do oświęcimskiej komendy Policji. Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Do późnych godzin były z nim prowadzone czynności przy udziale prokuratora.

Na podstawie zebranych dowodów prokurator przedstawił 40-latkowi zarzut rozboju. Jednakże w tej sprawie może nastąpić zmiana kwalifikacji czynu, w chwili gdy śledczy uzyskają ekspertyzę biegłych z zakresu medycyny sądowej.

Dziś (14.08.2026) w południe policjanci z oświęcimskiej komendy Policji do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu doprowadzili 40-letniego mieszkańca gminy Oświęcim, zatrzymanego do sprawy rozboju i śmierci 79-letniej mieszkanki gminy Oświęcim.

Sędzia po zapoznaniu się z obszernym materiałem dowodowym, zebranym w tej sprawie przez śledczych, na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. W chwili, gdy śledczy uzyskają ekspertyzę biegłych z zakresu medycyny sądowej, zmianie może ulec kwalifikacja czynu, którego dopuścił się podejrzany.