Krakowscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które zdefraudowały ponad 3 miliony złotych zebrane na pomoc dzieciom Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działając pod szyldem stowarzyszenia pomagającego chorym dzieciom zdefraudowała ponad 3 miliony złotych. 11 sierpnia br. krakowscy funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego listem gończym 46-letniego prezesa fundacji. Kilka dni wcześniej policjanci zatrzymali członków stowarzyszenia, 71-letnią kobietę i 45-letniego mężczyznę. Wszyscy są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przez 12 lat pieniądze zebrane na leczenie i rehabilitacje chorych dzieci lokowała na swoich prywatnych kontach. Decyzją sądu zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu.

W ostatnich latach w przestrzeni medialnej pojawiały się publikacje opisujące nieprawidłowości w działaniu jednego z popularnych stowarzyszeń dobroczynnych, a krakowska prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie. Dziennikarze poddawali pod wątpliwość czy pieniądze zbierane do puszek i skarbonek rozmieszczonych w różnych punktach usługowych na terenie całego kraju trafiały faktycznie na leczenie i rehabilitacje ciężko chorych dzieci. Sprawą zajęli się również policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Śledczy weryfikowali czy zbiórka prowadzona przez stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Pomocy Dzieciom im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Krakowie” i trwającą od sierpnia 2014 roku do listopada 2023 roku spełniała wszystkie prawne wymogi. Stowarzyszenie miało swoją siedzibę w Krakowie, jednak działało także w Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski. Intensywna praca krakowskich funkcjonariuszy oraz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie polegająca m.in. na dokładnej analizie materiału dowodowego wykazała, że pieniądze zebrane od darczyńców zamiast trafiać do potrzebujących dzieci, zasilały prywatne konta prezesa i osób związanych z fundacją. Dodatkowo, aby ukryć skąd pochodziły środki finansowe pieniądze lokowano na wielu rachunkach bankowych.

Pomimo, iż stowarzyszenie przestało działać w 2023 roku krakowscy śledczy kontynuowali swoją prace. Na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego 3 sierpnia br. na terenie województwa mazowieckiego zatrzymane zostały dwie osoby związane z fundacją, 71-letnia kobieta oraz 45-letni mężczyzna. Policjanci zabezpieczyli w ich mieszkaniach m.in. telefony komórkowe, laptopy, nośniki danych oraz dokumenty księgowe. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec tych osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Organy ścigania nadal poszukiwały 46-letniego prezesa stowarzyszenia, który według policyjnych ustaleń miał kierować grupą przestępczą. Ponadto sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 30 dni od jego zatrzymania, a prokurator wydał za nim list gończy. 11 sierpnia br. policjanci zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do prokuratury.

71-latka i jej 45-letni wspólnik odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 3 milionów złotych na szkodę wielu pokrzywdzonych oraz „pranie” pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego. Za zarzucone czyny podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

46-latek odpowie dodatkowo za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 15 lat więzienia.

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