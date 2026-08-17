Kolejne zatrzymania osób zamieszanych w przestępczy proceder handlu lekami opioidowymi i środkami odurzającymi Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj 10 sierpnia 2026 roku policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie na terenie powiatu bydgoskiego dokonali zatrzymania kobiety w wieku 37 lat oraz mężczyzny w wieku 40 lat. Było to kolejne zatrzymanie osób związanych z grupą przestępczą zajmująca się nielegalnym handlem środkami farmakologicznymi na bazie opioidów.

Realizacja to miała związek z zatrzymaniem, które miało miejsce w listopadzie 2025 roku, gdzie funkcjonariusze małopolskiego garnizonu dokonali zatrzymania lekarza – anestezjologa zajmującego się wypisywaniem recept na środki farmakologiczne za odpowiednią gratyfikacją finansową bez wskazań medycznych.

O sprawie pisaliśmy tutaj.

Z ustaleń pracujących nad sprawą funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana kobieta przelała na konto lekarza pieniądze w wysokości około 200 tysięcy złotych za wystawione recepty, które po zrealizowaniu i zakupie lekarstw, sprzedawała innym osobom zarówno na pojedyncze sztuki jak i na blistry opakowania czerpiąc z tego znaczny i stały dochód.

W wyniku zatrzymania ujawniono i zabezpieczono sprzęt elektroniczny, pieniądze, środki odurzające, narkotyki, telefony komórkowe.

Z uwagi na fakt, że zatrzymane osoby znajdujące się w mieszkaniu nie chciały otworzyć drzwi funkcjonariuszom policji, podjęto decyzję o wejściu siłowym.

Kobieta usłyszała zarzuty obrotu znacznymi ilościami środkami psychotropowymi w okresie od 19.05.2025 – 09.2025 i decyzją sądu została tymczasowo aresztowana. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Od początku śledztwa zatrzymano już 17 osób, z których 10 zostało tymczasowo aresztowanych, a 7 zostało objęte dozorem policyjnym.