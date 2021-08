Krakowscy policjanci pomagają mieszkańcom podtopionych terenów Powrót Generuj PDF Drukuj Trwające od dwóch dni intensywne opady deszczu nad Krakowem spowodowały, że niektóre ulice, głównie w rejonie Bieżanowa były zalane i nieprzejezdne. Doszło też do podtopień lokalnych posesji. W związku z tym, do działań mających na celu pomoc mieszkańcom oraz kierowcom włączyli się aktywnie policjanci.

Dzisiaj, od wczesnych godzin porannych krakowscy policjanci zabezpieczali ulice, które w związku z obfitymi opadami deszczu zostały zalane i były nieprzejezdne. Policjanci informowali kierowców o utrudnieniach oraz kierowali ich na objazdy.

Do licznych podtopień oraz zalania ulic doszło głównie w rejonie krakowskiego Bieżanowa. Od samego rana, policjanci z Komisariatu VI Policji w Krakowie pomagali mieszkańcom w usuwaniu skutków związanych z zalaniem ich dobytku. Funkcjonariusze nie zważając na podwyższony poziom wody, wchodzili do niej w celu dostarczenia worków z piaskiem do posesji zagrożonych podtopieniami. Na ul. Korepty, do policjantów podeszła kobieta informując, że pod kładką prowadzącą do jednego z domów konary drzew oraz zerwane drewniane ogrodzenie zablokowało przepust dla płynącego w tym miejscu potoku. Mundurowi szybko usunęli zalegające części drzew oraz elementy ogrodzenia, dzięki czemu zwiększyła się przepustowość dla płynącej wody w tym miejscu. Ponadto funkcjonariusze udali się w rejon ogródków działkowych, przy ulicy Udzieli, gdzie sprawdzali ogrodowe altany pod kątem przebywania w nich osób, które mogłyby potrzebować pomocy. W trakcie kontroli policjanci usłyszeli odgłosy dochodzące z jednej z altanek. Jak się okazało, było to szczekanie psa, który został uwięziony w domku. Po wejściu do środka pomieszczenia, które zalane było na wysokość około 1 metra, mundurowi zauważyli psa znajdującego się na stole. Policjanci wynieśli zwierzę z altanki i razem ze strażakami przewieźli go w bezpieczne miejsce, gdzie przekazany został pracownikowi Krakowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

W trakcie działań nie zabrakło też sytuacji, w których mundurowi poproszeni zostali o zrobienie zakupów spożywczych osobom starszym, mieszkajaćym na zalanym terenie, które w tej trudnej sytuacji nie były ich w stanie zrobić same. Dodatkowo funkcjonariusze nawiązywali także kontakt z właścicielami pojazdów zagrożonych podtopieniem informując ich o takim zagrożeniu. Mundurowi w dalszym ciągu, w miejscach w których doszło do podtopień, prowadzą działania związane z udzielaniem pomocy osobom potrzebującym. W razie konieczności osoby takie mogą kontaktować się z Komisariatem Policji VI w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 917

W związku z niestabilną sytuacją pogodową policjanci na bieżąco monitorują ruch na krakowskich drogach, głównie w miejscach, gdzie może dochodzić do podtopień. W razie zagrożenia bądź trudnej sytuacji na drogach jak najszybciej należy się kontaktować z policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

