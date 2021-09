Wspólna akcja CBA i Małopolskiej Policji – 5 osób zatrzymanych pod zarzutem korupcji Powrót Generuj PDF Drukuj Łapówki za korzystne rozstrzygnięcia spraw administracyjnych. Pięć osób zostało dziś zatrzymanych przez CBA i Wydział do Walki z Korupcją KWP w Krakowie we wspólnej akcji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wśród zatrzymanych znaleźli się była Wiceprezydent Miasta Krakowa, była Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, obecna Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie a zarazem Prezes Biura Rozwoju Krakowa Sp. z o.o., oraz Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzą śledztwo dotyczące m.in. przekroczenia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Nadzór nad postępowaniem sprawuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Dotychczasowe ustalenia, zgromadzony materiał dowodowy i jego analiza pozwoliły na zatrzymanie dziś pięciu osób przez agentów CBA i funkcjonariuszy Policji. To 3 kobiety i 2 mężczyzn. Zatrzymane osoby to: była Wiceprezydent Miasta Krakowa, była Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, obecna Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie a zarazem Prezes Biura Rozwoju Krakowa Sp. z o.o. oraz Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Zatrzymanym w prokuraturze przedstawione zostaną zarzuty korupcyjne obejmujące lata 2018-2019. Chodzi m.in.o łapówki za korzystne rozstrzygnięcia spraw administracyjnych. Dowody uzyskane przez śledczych wskazują, m.in., że była zastępczyni Prezydenta Miasta Krakowa wykorzystywała swoje wpływy w poszczególnych wydziałach krakowskiego magistratu, tak aby pracownicy tych urzędów wydawali korzystne rozstrzygnięcia dla deweloperów obsługiwanych przez konkretną, prywatną spółkę.

To pierwsza realizacja w tej rozwojowej sprawie.