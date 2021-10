Drugi tydzień służby policyjnego „Sokoła” Powrót Generuj PDF Drukuj Minęły dwa tygodnie, od kiedy śmigłowiec Sokół z Sekcji Lotnictwa KWP w Krakowie wylądował na lądowisku w Zakopanem, by wspierać ratowników TOPR-u. Sprawdziliśmy, jak wyglądała służba w miniony weekend.

W ubiegłotygodniowej zmianie udział brało czterech policjantów - pilot oraz dwóch mechaników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz pilot z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. W piątek na prośbę GOPR przetransportowano starszą kobietę z rejonu Obidza Przysłop w rejonie Szczawnicy do szpitala w Nowym Targu z podejrzeniem udaru.W sobotę z kolei załoga śmigłowca podjęła działania ratownicze w stosunku do trzech osób w okolicy Pięciu Stawów oraz Czerwonych Wierchów. Wśród nich znalazł się turysta, który schodząc ze szczytu Małołączniak, potknął się i upadł na ostre skały doznając groźnej rany podudzia.

Od niedzieli do środy policyjny śmigłowiec nie brał udziału w akcjach ratowniczych, co nie oznacza, że nie odbywał lotów. W tym czasie w lotach szkoleniowych swoje umiejętności szlifowały załogi lotnicze, złożone z policjantów i toprowców, a do działań wprowadzani byli kolejni policyjni piloci.