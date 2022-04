Sądecczyzna. Przejazd konwoju irlandzkich policjantów z darami dla Ukraińców Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sądeccy policjanci udzielili wsparcia i pomocy swoim kolegom z Irlandii, którzy konwojowali z Zielonej Wyspy dary dla ukraińskiej służby zdrowia.

Irlandzcy policjanci poruszeni wstrząsającymi relacjami docierającymi z ogarniętej wojną Ukrainy, postanowili działać i zorganizować pomoc. Inicjatywa błyskawicznie dotarła nie tylko do licznej grupy mundurowych i członków irlandzkiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, ale także do wielu osób i firm. Efekty zbiórki były tak imponujące, że zaskoczyły samych organizatorów – funkcjonariusze z Zielonej Wyspy zgromadzili dary o wartości około 5 milionów euro. Żeby przewieźć do Ukrainy agregaty prądotwórcze, leki, środki opatrunkowe i sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówek medycznych, policjanci wykorzystali 10 służbowych busów i ciężarówkę. Konwój, który miał przekroczyć granicę polsko-słowacką w Muszynce, zatrzymał się w Nowym Sączu 1 kwietnia br. Powodem była awaria koła w jednym z samochodów. Wówczas sądeccy policjanci oraz członkowie IPA Region Nowy Sącz postanowili zorganizować pomoc techniczną i nocleg dla kolegów z Irlandii. Tymczasem, w sobotę rano irlandzcy mundurowi spotkali się z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, który opowiedział o sądeckiej jednostce i siedzibie funkcjonariuszy. Nie mogło zabraknąć również okazji do wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Jeszcze w sobotnie przedpołudnie konwój z kompletem pojazdów ruszył w dalszą trasę. Okazało się jednak, że droga w rejonie przejścia granicznego w Muszynce będzie przez wiele godzin zablokowana z uwagi na śmiertelny wypadek, dlatego mundurowi z Nowego Sącza podjęli decyzję o pilotowaniu Irlandczyków do Leluchowa, gdzie bezpiecznie przekroczyli granicę i skierowali się w stronę granicy słowacko-ukraińskiej, gdzie mieli rozładować transport z darami.