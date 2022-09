Uroczystość upamiętniająca śp. majora Piotra Szewczyka aspiranta Policji Państwowej Cichociemnego Armii Krajowej. Odsłonięcie tabliczki nagrobnej Data publikacji 26.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 24 września 2022 na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu odbyła się uroczystość upamiętniająca śp. Piotra Szewczyka aspiranta Policji Państwowej majora Armii Krajowej pochodzącego z Babic Cichociemnego ps. Czer. Major był jednym z dziewięciu policjantów Policji Państwowej wchodzących w skład grupy 316 Cichociemnych. Przeszkoleni w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na ochotnika zgłosili się do służby specjalnej w konspiracyjnej Armii Krajowej na terenie Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję. Za bohaterstwo podczas II wojny światowej major Piotr Szewczyk został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Wojennym z Mieczem oraz orderem Croix de Guerre z palmą.

W uroczystości udział wzięli członkowie rodziny śp. Piotra Szewczyka z Polski i zagranicy, członkowie rodzin przedwojennych policjantów ziemi oświęcimskiej, policjanci i pracownicy cywilni Policji, przedstawiciele duchowieństwa, instytucji, służb mundurowych, w tym wojska i straży pożarnej, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie klas mundurowych z powiatu oświęcimskiego.

W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego w uroczystości wziął udział pan Jakub Przewoźnik kierownik Agendy Zamiejscowej UMWM w Oświęcimiu. W uroczystości uczestniczył pan Krzysztof Durek Doradca Wojewody Małopolskiego. Na uroczystość przybył pan Rafał Dyrcz Naczelnik Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. W uroczystości wzięła udział pani Teresa Bracka Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, pani Grażyna Tęczar Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodziny Policyjnej 1939, dr Karol Ptaszkowski przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej oddział w Oświęcimiu.

Władze miasta Oświęcim reprezentował pan Krzysztof Kania Wiceprezydent Oświęcimia, natomiast władze gminy Oświęcim reprezentowała pani Halina Musiał Zastępca Wójta Gminy Oświęcim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau pan Andrzej Kacorzyk Zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz – BirkenauDyrektor Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej pani Dorota Mleczko oraz ksiądz Mateusz Wójcik z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Z kolei Policję reprezentowali młodszy inspektor Robert Horosz pełniący obowiązki Dyrektora Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, inspektor Piotr Morajko Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, młodszy inspektor Katarzyna Padło Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, inspektor Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu oraz młodszy inspektor Urszula Martyniuk I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Grupę Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej reprezentowali: pan Marcin Grabecki, aspirant sztabowy Krzysztof Teper Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, pani Paulina Wądrzyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Auschwitz Memento oraz aspirant Patrycja Pszczelińska z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald. Rekonstruktorzy prezentowali na sobie repliki mundurów przedwojennych policjantów.

Uroczystość zainaugurowała msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oświęcimiu w intencji śp. majora Piotra Szewczyka aspiranta Policji Państwowej, którą koncelebrowali ksiądz dr Wojciech Juszczuk Kapelan Komendy Głównej Policji, ksiądz Mariusz Kiszczak Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu proboszcz ksiądz Edward Mazgaj oraz ksiądz Mateusz Wójcik, dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Po mszy poczty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz uczestnicy uroczystości przeszli na Cmentarz Parafialny, gdzie został odśpiewany hymn Polski po którym nastąpiły okolicznościowe przemówienia.

Inspektor Piotr Morajko przedstawił sylwetkę śp. Piotra Szewczyka, podkreślił jego męstwo i poświęcenie w walce o wolność Ojczyzny. Podziękował wszystkim osobom które przyczyniły się do upamiętnienia śp. Piotra Szewczyka. Następnie Komendant na ręce przedstawiciela rodziny śp. Piotra Szewczyka wręczył pamiątkową tabliczkę informującą, że jego grób został wpisany do ewidencji grobów Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski.

Następnie pan Krzysztof Durek Doradca Wojewody Małopolskiego odczytał list okolicznościowy od Wojewody Małopolskiego. W imieniu rodziny głos zabrał pan Lech Zużałek, który w swoim przemówieniu opowiedział o życiu śp. Piotra Szewczyka, a także podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do upamiętnienia śp. Piotra Szewczyka, a w szczególności starszemu aspirantowi Krzysztofowi Teper oraz panu Marcinowi Grabeckiemu przedstawicielom Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu za zainicjowanie wydarzenia oraz ufundowanie tabliczki nagrobnej upamiętniającej śp. Piotra Szewczyka jako aspiranta Policji Państwowej.

Po przemówieniach został odczytany Apel Poległych, po którym kompania oddała salwę honorową. Następnie kapelan oświęcimskiej Policji oraz uczestnicy uroczystości odmówili modlitwę za śp. Piotra Szewczyka oraz wszystkich poległych w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę. Po modlitwie na grobie śp. Piotra Szewczyka uczestnicy uroczystości złożyli wieńce.

Organizatorem uroczystości była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przy współpracy z Komendą Główną Policji, Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu oraz przedstawicielami Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu – pomysłodawcami zamieszczenia tabliczki nagrobnej. Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.