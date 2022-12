Nieletnie historią o rzekomym porwaniu zaalarmowały Policję Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W prawdziwym szoku byli rodzice trzech trzynastoletnich dziewczynek odbierając je w sobotnią noc z oświęcimskiej komendy Policji. Rodzice ci nie zdawali sobie sprawy z faktu, że ich córki zamiast spędzić noc u koleżanki, umówiły się na przejażdżkę samochodem z mężczyzną poznanym przez Internet. Dodatkowo nieletnie wprowadziły w błąd inną koleżankę, sugerując, że kierowca je porwał, więc dziewczyna chcąc im pomóc zaalarmowała Policję.

W sobotni (17.12.2022) wieczór za zgodą rodziców trzy przyjaciółki postanowiły spędzić noc u jednej z nich. Dziewczyny za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych zaczęły korespondować z 26 – latkiem z powiatu wadowickiego. Zasugerowały, że mają już ukończone 16 – lat. Zapytały mężczyznę czy ma samochód, i czy mógłby je zabrać na wspólną nocną przejażdżkę po okolicy. Mężczyzna zgodził się. Około godziny 3 w nocy przyjechał pod blok. Nastolatki wsiadły do samochodu. Po kilkudziesięciu minutach jazdy jedna z nich zaczęła pisać esemsy do innej koleżanki opisując, że kierowca z czarnego audi nie chce odwieźć ich do miejsca zamieszkania. Dziewczyna obawiając się o los koleżanek natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112 podając kolor i markę pojazdu, w którym miały przebywać nastolatki.

W poszukiwania czarnego audi natychmiast włączyło się kilka policyjnych patroli. Jeden z nich dostrzegł opisywane audi na ulicy Fabrycznej w Oświęcimiu. Kierowca otrzymał sygnał do zatrzymania się. Kiedy zjechał na pobocze policjanci przystąpili do kontroli drogowej. Jak się okazało pojazdem kierował 26 – letni mieszkaniec powiatu wadowickiego natomiast pasażerkami były trzy 13 – letnie mieszkanki Oświęcimia. Mężczyzna przekazał, że nieletnie podały, że mają 16 – lat, co policjanci potwierdzili w rozmowie nieletnimi. Mężczyzna po szczegółowej kontroli został zwolniony, natomiast nastolatki zostały przewiezione do oświęcimskiej komendy Policji, z której odebrali je rodzice.

Materiały sprawy zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w związku z faktem, że trzynastolatki zachowały się karygodnie, doprowadzając do wywołania fałszywego alarmu.

Przypominamy, że w przypadku fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, wywołania bezpodstawnej interwencji służb czy blokowania numeru alarmowego musimy liczyć się z konsekwencjami karnym z art. 66 kodeksy wykroczeń, który stanowi § 1. Kto: 1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, 2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

To co przeraziło tych rodziców, powinno wstrząsnąć również innymi. Rodzice często nie wiedzą jak wygląda internetowe „życie” ich dziecka. Znajomości, relacje, kontakty, a także język którym w sieci posługuje się ich dziecko, stanowią dla nich prawdziwe tabu. Zdarzają się przypadki, kiedy dziecko lub nastolatek staje się ofiarą przestępstwa internetowego, czy hejtu, a rodzic dowiaduje się o tym zbyt późno, aby przeciwdziałać. Zdarzają się również i takie przypadki, gdy rodzic dowiaduje się zbyt późno, że jego pociecha za pośrednictwem komunikatorów społecznych, prześladuje kolegę czy koleżankę ze szkoły czy z osiedla. Dopiero w takich sytuacjach rodzice szukają pomocy i uświadamiają sobie, co utracili zaniedbując proces wychowania, dla którego kluczowe znaczenie ma mądrze spędzony z dzieckiem czas.

W dzisiejszych czasach wielu rodziców zapomina, że dziecko należy wychować na mądrego człowieka. Trzeba spędzać z nim czas, uczyć przez mądre odpowiedzi na zadawane pytania, tłumaczyć na czym polega życie, przestrzegać przed zagrożeniami, a w trudnych chwilach być obok dziecka i je wspierać. Tak rodzi się szczególna, wyjątkowa rodzinna więź. W innym przypadku funkcję wychowania przejmuje Internet oraz znajomi z sieci, kształtując dziecko zupełnie inaczej niż oczekują tego rodzice. Dlatego warto zapoznać się ze spotem kampanii na rzecz przeciwdziałania uzależnieniu od Internetu. „Rodzina OFF – line”. Razem. Blisko. Odpowiedzialnie. Link : https://oswiecim.policja.gov.pl/kos/prewencja/prewencja-kryminal/25899,Kampania-na-rzecz-przeciwdzialania-uzaleznieniu-od-Internetu-Rodzina-OFF-line-Ra.html?search=28753473228

Film film - "Czy wiesz jak Twoje dziecko spędza czas". Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik film - "Czy wiesz jak Twoje dziecko spędza czas". (format mp4 - rozmiar 5.43 MB)