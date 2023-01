Wstępne podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 roku

Ze wstępnych danych wynika, że na małopolskich drogach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku doszło do 2217 wypadków, w których śmierć poniosły 102 osoby, a 2608 osób zostało rannych. Ponadto kierujący uczestniczyli w 26713 kolizjach drogowych. Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, to było bezpieczniej niż rok temu. W porównaniu do roku 2021 obserwujemy spadek w ilości wypadków o 27, co stanowi 1,2%, spadek zabitych o 42, co stanowi 29,2%, natomiast zwiększenie ilości osób rannych o 13, co stanowi 0,5 %.