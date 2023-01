Mefedronowa szajka w areszcie Data publikacji 18.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową wspólnie z kryminalnymi z Brzeska przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie od kilku miesięcy rozpracowywali grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu i rozprowadzającą na czarnym rynku narkotyki, w większości mefedron. W minionym tygodniu, wraz z policjantami z pododdziału kontrterrorystycznego przeprowadzili w tej sprawie kolejne realizacje, zatrzymując następnych 4 dilerów, w tym bosa mefedronowej szajki. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Podczas ostatnich policyjnych akcji zabezpieczono 1,5 kg mefedronu. Za hurtowy handel narkotykami grozi do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z brzeskimi funkcjonariuszami prowadząc czynności pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie na przestrzeni czterech ostatnich miesięcy zatrzymali kilkanaście osób powiązanych z zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się wprowadzaniem do obrotu i rozprowadzaniem na terenie całego kraju środków odurzających. Członkowie mafii narkotykowej wiedli prym w handlu na szeroką skalę mefedronem.

Dalsza, intensywna praca operacyjna małopolskich i brzeskich policjantów, zaowocowała kolejnymi realizacjami i zatrzymaniem następnych 4 handlarzy narkotyków.

10 stycznia br. w Krakowie oraz w pow. krakowskim i bocheńskim małopolscy policjanci wspierani przez kontrterrorystów zatrzymali w miejscach zamieszkania trzech mężczyzn w wieku 26, 25 i 20 lat, zaangażowanych w narkobiznes. Podczas przeszukania zajmowanych przez nich lokum zabezpieczono ponad 650 g mefedronu. Według ustaleń śledczych narkobiznesem zawiadywał 26- letni krakowianin. W ciągu kilkunastu miesięcy wprowadził on do obrotu ok. 165 kg mefedronu o czarnorynkowej wartości sięgającej 8 mln zł. Natomiast 25 -letni mieszkaniec pow. krakowskiego odpowie za handel 6 kg mefedronu, a najmłodszy z zatrzymanych – za rozprowadzenie 3,5 kg mefedronu. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli od 26-latka peugeota o wartości 150 tys. zł, który w policyjnej bazie figurował jako utracony.

Dwa dni później (14 stycznia br.) policjanci złożyli „wizytę” ich kompanowi - 34-letniemu mieszkańcowi pow. nowosądeckiego. Podczas rewizji kryminalni zarekwirowali 850 g mefedronu oraz kuszę własnej produkcji, które mężczyzna ukrywał w wynajmowanym garażu. 34-latek jest podejrzany o wprowadzenie do obrotu 18 kg mefedronu. Policjanci zabezpieczyli od niego gotówkę w różnych walutach o równowartości ok. 60 tys. zł.

Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających, a dwóch z nich także posiadania mefedronu. Decyzją sądu wobec trzech podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a 20-latek został objęty dozorem Policji.

Dotychczas w sprawie zatrzymanych zostało 14 osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn w wieku od 17 do 33-lat. Według ustaleń śledczych od kilkunastu miesięcy wprowadzały one do obrotu substancje psychotropowe, przede wszystkim mefedron. Nielegalny proceder prowadzony był na terenie całej Polski. Zatrzymani usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności.

W toczącym się od września 2022 r. śledztwie Sąd Okręgowy w Tarnowie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące wobec 5 podejrzanych. Pozostali zostali objęci dozorem Policji i zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe.

Szacuje się, że podejrzani w ciągu dwóch lat wprowadzili do obrotu nie mniej niż 350 kilogramów mefedronu.

Sprawa ma charakter rozwojowy.