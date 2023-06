Policjanci zabezpieczali ceremonię otwarcia III Igrzysk Europejskich Data publikacji 22.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem, na stadionie miejskim w Krakowie odbyła się uroczystość otwarcia III Igrzysk Europejskich. Przez cały dzień policjanci czuwali nad bezpieczeństwem publicznym mieszkańców oraz sportowców i kibiców.

21 czerwca br., o godzinie 20:30 na stadionie miejskim przy ul. Reymonta w Krakowie odbyła się uroczystość otwarcia III Igrzysk Europejskich. Wydarzenie to zabezpieczali policjanci pionu prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego z komendy wojewódzkiej w Krakowie, komendy miejskiej i krakowskich komisariatów oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i policyjni kontrterroryści. Ponadto krakowscy policjanci wspierani byli przez funkcjonariuszy z innych województwa delegowanych czasowo do pomocy przy tej policyjnej operacji.

Policjanci już od samego rana na terenie Krakowa zwracali uwagę na gromadzące się grupy kibiców oraz dbali, aby nie dochodziło do zakłócenia ładu i porządku publicznego. Od godzin popołudniowych, policjanci drogówki zwracali uwagę, aby przemieszczanie kibiców odbywało się w sposób bezpieczny, głównie w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych, dbając jednocześnie o to, aby ruch na krakowskich drogach obywał się płynnie i bez większych utrudnień. Dodatkowo funkcjonariusze pilotowali przejazd osób chronionych, w tym z prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Policyjni kontrterroryści obserwowali rejon stadionu, jak również patrolowali miasto z powietrza razem z policjantami Sekcji Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na pokładzie policyjnego helikoptera „Sokół”.

Policyjne działania skupione były przy obiekcie stadionu od godziny 18:30, kiedy to otwarte zostały bramy wejściowe dla kibiców, którzy w liczbie 20 tysięcy wypełnili tego dnia krakowski obiekt.

Tuż po godzinie 20:30, policjanci zabezpieczali pochód kilku tysięcy zawodników z 48 krajów, którzy przemaszerowali z wioski olimpijskiej, ulicą Reymonta na stadion. Mundurowi czuwali także nad ich bezpieczeństwem w drodze powrotnej. Policjanci pilnowali, aby przejście to odbyło się w sposób bezpieczny, i aby nikt go nie zakłócił.

Po zakończonej uroczystości otwarcia Igrzysk Europejskich mundurowi dbali, aby kibice w bezpieczny sposób opuścili rejon stadionu nadzorując ich rozejście.

W trakcie środowych działań policjanci odnotowali dwa incydenty związane z nieprzestrzeganiem przez operatorów dronów zakazu lotów statków powietrznych w odległości 1 mili morskiej od stadionu. W związku z tym dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych, a w tej sprawie toczyć się będzie policyjne postępowanie. Ponadto w trakcie tych całodniowych działań mundurowi wylegitymowali 65 osób i nałożyli 26 mandatów karnych za różnego rodzaju naruszenia drogowe i porządkowe.