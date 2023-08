Przerwany przestępczy proceder związany z obrotem luksusowymi samochodami

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zlikwidowali przestępczy proceder związany z obrotem luksusowymi samochodami. Trzy spokrewnione ze sobą osoby zostały zatrzymane. Zabezpieczonych do sprawy zostało 8 pojazdów o wartości około 3,5 miliona złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Jeden z nich trafił do aresztu.