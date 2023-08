Policjanci zatrzymali osoby podejrzewane o pobicie ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 26.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po kilku dniach od pobicia ze skutkiem śmiertelnym 75-letniego mieszkańca Sądecczyzny policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali osoby podejrzewane o ten czyn.

W niedzielę 20 sierpnia br. Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu otrzymał zgłoszenie, że doszło do pobicia 75-letniego mieszkańca Sądecczyzny w jego domu. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie na drugi dzień zmarł. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zostali skierowani policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Intensywna praca, ustalenia, zabezpieczone dowody doprowadziły śledczych do wytypowania osób, które mogą mieć związek z tym przestępstwem i miejsca, w którym mogą się ukrywać. Już po kilku dniach tj. 25 sierpnia ok. godz. 18:45 podejrzewani o ten czyn zostali zatrzymani podczas pościgu na terenie gminy Stary Sącz, gdy jechali samochodem marki Citroen. Zatrzymanie było bardzo dynamiczne, jeden z mężczyzn wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo, policjanci oddali strzał ostrzegawczy, po którym mężczyzna został zatrzymany, również pozostali dwaj trafili w ręce policjantów. Okazali się nimi mieszkańcy gminy Stary Sącz w wieku 54, 25 i 22 lat. Nikt z osób biorących udział w zdarzeniu nie doznał żadnych obrażeń.

Podczas przeszukania policjanci ujawnili u mężczyzn także narkotyki. 54-latek posiadał przy sobie marihuanę u 25-latka w miejscu jego zamieszkania policjanci odnaleźli prawie 60 gramów marihuany, a u kierującego samochodem 22-latka narkotester wskazał obecność tego narkotyku w organizmie, w związku z czym została mu pobrana krew do badań. Mieszkańcy gminy Stary Sącz zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdzie trafili do policyjnej celi i oczekują na dalsze czynności w tej sprawie. Jeden z zatrzymanych był już karany za podobne przestępstwa m.in.rozboje.

Obecnie policjanci ustalają rolę poszczególnych osób w tym zdarzeniu.