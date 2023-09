Czujność świadka przyczyniła się do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy Data publikacji 19.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki informacji przekazanej przez innego uczestnika ruchu drogowego dąbrowscy policjanci zatrzymali kierowcę samochodu dostawczego, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W takim stanie 45-letni obcokrajowiec stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Za swoje nieodpowiedzialne postępowanie mężczyzna odpowie przed sądem.

Wczoraj (18.09.br.), po godz. 15.30. dyżurny dąbrowskiej Policji odebrał zgłoszenie, że od miejscowości Wierzchosławice ( powiat tarnowski) w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej porusza się dostawczy pojazd marki Renault, którego kierowca może był nietrzeźwy.

Czujny uczestnik ruchu drogowego pozostawał w stałym kontakcie z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i przekazywał dokładną lokalizację „dostawczaka”. Niezwłocznie na trasę został wysłany patrol. Funkcjonariusze zatrzymali renault do kontroli drogowej w Dąbrowie Tarnowskiej na ul. Oleśnickiej . Mundurowi, po otwarciu drzwi kierowcy, od razu wyczuli woń alkoholu, a we wnętrzu ujrzeli opakowania z alkoholem. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości 45-letniego obywatela Ukrainy wykazało ponad 2 promile alkoholu. Pojazd, którym się poruszał obcokrajowiec został zabezpieczony, a następnie przekazany właścicielowi, natomiast 45-latek zatrzymany. Odpowiedzialna postawa zgłaszającego zapobiegła tragedii na drodze. Dzięki jego uprzejmości prezentujemy filmy obrazujące jak niebezpieczna jest prowadzenie na „podwójnym gazie”. Teraz wobec 45-latka będą prowadzone dalsze czynności, których finał będzie miał miejsce w sądzie. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

