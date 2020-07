Uroczysta Msza Święta w katedrze wawelskiej zainaugurowała obchody Święta Policji w Małopolsce Data publikacji 19.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tegoroczne obchody Święta Policji w Małopolsce rozpoczęły się w niedzielę- 19 lipca 2020 r. o godz.10.00 uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Archidiecezjalnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.

Nabożeństwu, w obecności pocztu sztandarowego KWP w Krakowie, przewodniczył biskup Janusz Mastalski. Mszę celebrował także ks. prałat Jacek Urban – dziekan Krakowskiej Kapituły Katedralnej, ks. dr Paweł Mielecki - kapelan garnizonu małopolskiego Policji oraz ks. Krzysztof Bogdał - kapelan komendy miejskiej i komendy powiatowej Policji w Krakowie. W uroczystej mszy uczestniczył Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, kierownictwo małopolskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Romanem Kusterem na czele, policjanci i pracownicy cywilni Policji.

W swym kazaniu ksiądz biskup cytował Papieża Franciszka, który wobec rzymskich policjantów kierował słowa uznania za profesjonalizm, kompetencje i mądrość - kierując je do małopolskich funkcjonariuszy. Ksiądz biskup nawiązując do słów dzisiejszej ewangelii mówił o demaskowaniu zła i cechach policjanta – „służącemu człowiekowi, narodowi oraz Bogu” - takich jak cierpliwość, panowanie nad emocjami i uczciwość, uczciwość także wobec siebie. Mówił o tym, że „policjant daje poczucie bezpieczeństwa swoim zachowaniem i podejściem”. Społeczeństwo ufa Policji bo daje nadzieję, że w świecie, w którym można kogoś skrzywdzić jest „ktoś kto czuwa”. Policjant to misja człowieka, który służy sprawiedliwości i prawu. Na koniec życzył policjantom wypoczynku i zdystansowania od problemów.

Po mszy przedstawiciele Policji, Wojewoda, duchowni udali się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów Katedry na Wawelu, gdzie na sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostały złożone wiązanki kwiatów.

Dalszy ciąg wojewódzkich uroczystości z okazji 101. rocznicy powstania Policji odbędzie się 28 lipca 2020 r. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ulicy Łokietka. Będzie tam miał miejsce uroczysty apel połączony z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów na wyższe stopnie policyjne.