Krakowscy policjanci zabezpieczyli ponad 12 kilogramów amfetaminy Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas wspólnych działań policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej, w jednym z mieszkań oraz garażu w rejonie Dębnik zabezpieczyli ponad 12 kilogramów amfetaminy oraz ponad 3 kilogramy marihuany. W trakcie policyjnych działań, policjanci zatrzymali 23-latka, który usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, czyniąc przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Inny, zatrzymany był poszukiwany do doprowadzenia do aresztu śledczego i odbycia kary pozbawienia wolności.

31 marca br. policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z kolegami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości narkotykowej oraz przestępczością pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie udali się na krakowskie Dębniki, gdzie według zebranych informacji w jednym z tamtejszych mieszkań miały przebywać osoby posiadające nielegalne substancje.

Kiedy policjanci dotarli pod wskazany adres, wyczuli charakterystyczny zapach palonej marihuany wydobywający się z mieszkania, do którego zamierzali wejść. Funkcjonariusze zadzwonili do drzwi mieszkania, jednak nikt nie otworzył. W środku natomiast słychać było odgłosy popłochu i szybkiego biegania. Policjanci kilkukrotnie wzywali do otwarcia drzwi a gdy to nie skutkowało dowodzący działaniami zdecydowali o ich wyważeniu.

Osoby znajdujące się w środku utrudniały policjantom wejście do środka, blokując drzwi oraz próbowały opuścić rolety antywłamaniowe na okno, jednak już po chwili policjanci weszli do środka. Podczas legitymowania osób znajdujących się wewnątrz okazało się, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu śledczego. W trakcie przeszukania lokalu kryminalni znaleźli marihuanę oraz mefedron.

Policjanci ustalili, że jeden z zatrzymanych mężczyzn, wynajmował garaż w tym rejonie. Natychmiast udano się w to miejsce, gdzie również znaleziono zostały nielegalne substancje. W sumie, w mieszkaniu i garażu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 12 kilogramów amfetaminy, ponad 3 kilogramy marihuany, blisko 85 gramów mefedronu, 1 litr substancji w postaci płynnej amfetaminy, dwie wagi elektroniczne, 9 telefonów komórkowych oraz 11 tysięcy złotych. Policjanci znaleźli też 10 kanistrów 5 -litrowych wypełnionych nieznaną cieczą, która została skierowana do badań. W garażu znajdował się też skuter wodny z usuniętymi cechami identyfikacyjnymi, który został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking. Po przeprowadzonych czynnościach zatrzymane osoby zostały przewiezione do krakowskiej komendy.

40-latek, który był poszukiwany, został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie karę 4 miesięcy pozbawienia wolności w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Drugi zatrzymany, 23-letni mężczyzna przyznał się, że zabezpieczone narkotyki stanowią jego własność. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i czynienia przygotowań do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Niewykluczone, że w najbliższym czasie usłyszy również zarzut dotyczący paserstwa w sprawie zabezpieczonego skutera.