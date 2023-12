Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Krościenku nad Dunajcem w powiecie nowotarskim Data publikacji 19.12.2023 Powrót Drukuj Dzisiaj tj.19.12.23r. odbyła się uroczystość z okazji otwarcia nowego Posterunku Policji w Krościenku nad Dunajcem, w powiecie nowotarskim. Siedziba nowego posterunku mieści się przy Alei Wędkarzy 1a.

W uroczystym otwarciu udział wziął insp. Grzegorz Wyskiel Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, mł. insp. Jacek Dutka I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, jak również kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy Policji. Swoją obecnością zaszczycili nas I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Komorek, Szef Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu Krzysztof Bryniarski, Anna Paluch, kapelan Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu Ks. Kan. Jan Karlak, Proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem ks. mgr Henryk Homoncik, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Topolskim, samorządowcy oraz przedstawiciele urzędów, służb i instytucji współpracujących na co dzień z policją.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12, złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu kom. Mariusza Wójcika.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu inspektor Grzegorz Wyskiel przywitał przybyłych gości i wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w powstanie nowej siedziby Policji.

- oddajemy dzisiaj policjantom nowoczesny budynek na miarę XXI wieku. Ten budynek wyposażony w nowoczesny sprzęt będzie służył nie tylko policjantom, ale także lokalnej społeczności i turystom. Równocześnie podziękował za możliwość pracy w budynku na miarę XXI wieku, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt.

Następnie inspektor Grzegorz Wyskiel podziękował Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem - Janowi Dydzie wręczając okolicznościową statuetkę.

Kolejno wystąpił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko.

- Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami w tym szczególnym dniu, w tej pięknej okolicy podczas otwarcia Posterunku Policji w Krościenku nad Dunajcem.

W imieniu swoim i Komendanta insp. Rafała Leśniaka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia tego posterunku – szczególne podziękowania składamy na ręce pana Wójta, który przekazał działkę pod budowę tego posterunku. Bardzo się cieszę że Państwo będziecie mogli w godnych warunkach pełnić swoją służbę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa Waszego regionu .

Kończąc swoje wystąpienie, Komendant złożył wszystkim zgromadzonym na uroczystości otwarcia posterunku - zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

- Gratuluję panu komendantowi otwarcia posterunku. Jestem bardzo zadowolony, że otwieramy ten posterunek dla służby, która jest uzupełnieniem brakującego ogniwa – rozpoczął przemówienie Jan Dyda wójt gminy Krościenko nad Dunajcem – uzupełniona zostaje w ten sposób służba na rzecz bezpieczeństwa i porządku, czego tak bardzo brakowało w naszym regionie. Jest to dopełnienie pozostałych służb ratowniczych, takich jak ratownictwo górskie czy straż pożarna – kontynuował Dyda.

Dziękuję wszystkim za pomoc w otwarciu tego posterunku, w miejscu tak ważnym nie tylko dla turystów ale także dla mieszkańców, w miejscu gdzie przecina się wiele dróg i szlaków górskich. – zakończył Dyda.

Podczas ceremonii I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko, przekazał symboliczny klucz do nowego posterunku kierownikowi tej jednostki asp. szt. Krzysztofowi Dolańskiemu. Następnie kapelan Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu Ks. Kan. Jan Karlak wraz z Proboszczem Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem poświęcił nowy budynek.

Uroczystość zakończyła się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości kom. Mariusza Wójcika. Na otwarciu zagrała Kapela Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem, który na trąbicie oznajmił wszem i wobec, że posterunek Policji w Krościenku nad Dunajcem oficjalnie jest otwarty.

Działki o powierzchni o powierzchni 234 m2 wraz z budynkiem do rozbiórki zostały przekazane w formie darowizny przez Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

Nowy posterunek podlega pod Komisariat Policji w Szczawnicy. Siedziba jednostki mieści się w Krościenku nad Dunajcem przy Alei Wędkarzy 1a. W posterunku służbę będzie pełnić ośmiu funkcjonariuszy. Rejon działania posterunku obejmuje bardzo atrakcyjny turystycznie obszar Krościenka nad Dunajcem oraz miejscowości Grywałd, Hałuszowa, Krośnica i Tylka. Na stanowisko kierownika jednostki został mianowany asp. sztab. Krzysztof Dolański dotychczasowy kierownik Ogniwa do spraw Prewencji w Komisariacie Policji w Szczawnicy , który służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku.