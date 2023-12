Dwóch mężczyzn odpowie za przestępstwa narkotykowe. Policjanci w ich lokalach zabezpieczyli ponad 21 kilogramów nielegalnych substancji Powrót Drukuj W zeszły wtorek policjanci z krakowskiej komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej zatrzymali na terenie Krakowa dwóch mężczyzn, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków przeznaczonych do dalszej dystrybucji. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 21 kg nielegalnych substancji o szacowanej czarnorynkowej wartości prawie 1,5 mln złotych.

Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wpadli na trop dwóch mężczyzn, którzy mieli posiadać znaczne ilości narkotyków przeznaczonych do dalszej dystrybucji. W związku z tym funkcjonariusze 12 grudnia br. udali się pod dwa krakowskie adresy, w których przebywać miały podejrzewane osoby.

Około godziny 12 kryminalni przed jednym z bloków w rejonie Płaszowa zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi jednego z mężczyzn. 30-latek został natychmiast wylegitymowany oraz poinformowany o powodzie policyjnej interwencji. Następnie kryminalni wraz z mężczyzną udali się do jego mieszkania, gdzie w trakcie przeszukania ujawnili m.in. woreczek z zawartością białego kryształu, słoik z suszem roślinnym oraz zbrylonymi substancjami w różnych kolorach. Ponadto kryminalni na miejscu zabezpieczyli telefony komórkowe, butle z gazem, karczownik, krótką wiatrówkę oraz gotówkę w kwocie ponad 25 tysięcy złotych. W związku z zaistniałą sytuacją 30-latek został zatrzymany i przewieziony do krakowskiej komendy.

Tego samego dnia po godzinie 13 policjanci udali się do jednego z mieszkań w Nowej Hucie, gdzie po przybyciu zastali 34-latka, który również miał być zamieszany w przestępstwa narkotykowe. Po poinformowaniu mężczyzny o powodzie policyjnej wizyty kryminalni przystąpili do przeszukania jego lokalu. Policyjne ustalenia potwierdziły się, gdyż w trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili m.in. zwiniętą folie z zawartością białego proszku, wagę elektroniczną oraz gotówkę w kwocie ponad 17 tysięcy złotych. Następnie policjanci wraz z mężczyzną udali się do wynajmowanego przez niego garażu w Nowej Hucie, w którym również ujawnione zostały nielegalne substancje. Funkcjonariusze ujawnili w tym miejscu worki foliowe oraz plastikowe pudła z zawartością suszu roślinnego oraz zbrylonej białej i szarej substancji. Dodatkowo do przeszukania zaangażowany został przewodnik psa z Izby Celno-Skarbowej wraz z psem imieniem Suzi, który wskazał miejsca, gdzie znajdowały się narkotyki. Po zakończonych czynnościach policjanci zatrzymali 30-latka, który również trafił do policyjnej jednostki.

Po sprawdzeniu za pomocą testerów narkotykowych okazało się, że mężczyźni posiadali m.in. amfetaminę, kokainę haszysz, marihuanę oraz klofedron. Łączna waga zabezpieczonych substancji to ponad 21 kg o czarnorynkowej wartości 1 miliona 488 tysięcy złotych.

Obaj mężczyźni po zakończonych czynnościach zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Następnego dnia przedstawione zostały im zarzuty posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec zatrzymanych na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

