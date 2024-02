Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym starcia pseudokibiców w Radłowie, w wyniku którego śmierć poniósł 40-latek. Data publikacji 23.02.2024 Powrót Drukuj W postępowaniu nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, do tej pory objęto zarzutami 30 osób, z czego 29 zostało zatrzymanych, ogłoszono im zarzuty i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze. Jeden podejrzany się ukrywa. We wtorek ( 20.02.br.), małopolscy policjanci podczas zaplanowanej akcji zatrzymali kolejne 5 osób, które usłyszały zarzuty. Szósta osoba (nieletnia) została przesłuchana w charakterze świadka a materiały jej dotyczące zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego.

Przypomnijmy: 05.08.2023 r., w podtarnowskim Radłowie, przed meczem piłki nożnej, który miał odbyć się na tutejszym stadionie, doszło do konfrontacji kilkudziesięciu pseudokibiców zarówno z terenu Małopolski jak i ze Śląska. Przed przyjazdem służb uczestnicy zbiegowiska rozbiegli się, na miejscu jednak pozostał 40-letni mieszkaniec Bielska-Białej, z raną brzucha powstałą w wyniku odpalenia rakiety sygnałowej. 40-latek mimo reanimacji oraz natychmiastowej fachowej pomocy medycznej zmarł.

Z ustaleń policjantów zaraz po incydencie wynikało, że uczestnicy zbiegowiska popychali się, uderzali a niektórzy używali maczet, noży, petard i rac. Uczestniczące w starciu osoby dokonały także uszkodzenia pojazdów znajdujących się w obrębie stadionu.

Zaraz po zdarzeniu została powołana policyjna specgrupa, złożona z policjantów wydziału dochodzeniowo- śledczego oraz wydziału ds. zwalczania przestępczości pseudokibiców KWP w Krakowie oraz wydziału kryminalnego KMP w Tarnowie. Ich działania, pod nadzorem prokuratury, w postaci przesłuchania świadków, analizy nagrań z monitoringu i przede wszystkim pracy operacyjnej i dochodzeniowo – śledczej doprowadziły w krótkim czasie do zatrzymania 5 osób biorących udział w tym zdarzeniu. Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku publicznym o charakterze chuligańskim, którego następstwem była śmierć człowieka i decyzją Sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

W ciągu następnych miesięcy, w wyniku intensywnych działań śledczych ustalono kolejnych 25 osób. 24 osoby zostały zatrzymane i ogłoszono im zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku publicznym którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na życie innych osób obecnych na stadionie i w jego okolicach, którego następstwem była śmierć 40-latka. W stosunku do większości z podejrzanych sądy tj. Sąd Rejonowy oraz Sąd Okręgowy w Tarnowie zastosowały środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w kilku przypadkach prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnowie zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Obecnie podejrzanych w sprawie jest 30 osób, pseudokibiców klubów piłkarskich BKS Stal Bielsko Biała oraz Beskidu Andrychów.

Śledczy ustalili jednakże, że w zbiegowisku brali udział również pseudokibice jednego z krakowskich oraz tarnowskich klubów sportowych.

Dlatego też, 20 lutego br. podczas zaplanowanej akcji, policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz innych wydziałów KWP w Krakowie , a także funkcjonariusze KMP w Tarnowie weszli równocześnie do 5 mieszkań na terenie Krakowa i jednego w Tarnowie i zatrzymali kolejnych 5 osób tym razem pseudokibiców powiązanych z klubami piłkarskimi Wisły Kraków jak również Unii Tarnów. Osoby te są w wieku od 17 do 37 lat.

Przy niektórych z zatrzymanych zabezpieczono niedozwolone substancje oraz przedmioty świadczące o przynależności do struktur pseudokibiców.

5 osób usłyszało zarzuty z art. 254 par.1 k.k. ( czynnego uczestnictwa w zbiegowisku publicznym którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na życie, zdrowie i mienie innych osób obecnych na stadionie i w jego okolicach, oraz art. 158 § 1 i §3 kk i art. 159 kk w zw. z art. 57a § 1 kk ( udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi, którego następstwem jest śmierć człowieka) przy przyjęciu iż czyn ma charakter chuligański. Materiały w sprawie szóstej osoby ( nieletniej ) zostaną wyłączone i przekazane do Sądu Rodzinnego.

Śledczy cały czas pracują nad ustaleniem kolejnych podejrzewanych w tej sprawie.



Art. 254. KK

§ 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 158. KK

§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Art. 159 KK

Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy

do lat 8.

Art. 57a. KK

Zasady wymiaru kary za występek o charakterze chuligańskim

§ 1.Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane

Film doprowadzenie zatrzymanych Opis filmu: doprowadzenie zatrzymanych Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik doprowadzenie zatrzymanych (format mp4 - rozmiar 19.06 MB)