W poniedziałek, w Małopolsce policjanci poszukiwali czworga nastolatków Powrót Drukuj 26.02. br. służba małopolskich policjantów była pod znakiem zaginięć nieletnich. Dzięki pracy osób zaangażowanych w poszukiwania oraz pomocy internautów, którzy licznie udostępniali komunikaty, wszyscy zaginieni zostali odnalezieni.

Wczoraj tuż po godzinie 7, do tarnowskiego oficera dyżurnego dotarło zgłoszenie o 13-latce, która około godziny 6:40 opuściła miejsce zamieszkania, nie mówiąc gdzie się udaje. Nastolatka miała pozostawić w domu list o niepokojącej treści. Policjanci natychmiast przystąpili do działań poszukiwawczych. Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy z Tarnowa oraz Tuchowa. Ponadto, do działań skierowani zostali strażacy PSP i OSP, przewodnicy z psami służbowymi oraz operatorzy drona. Prowadzone były szeroko zakrojone działania w pobliżu miejsca zamieszkania oraz możliwego miejsca pobytu dziewczynki. W czasie działań policjanci uzyskali informacje, że 13-latka widziana była przez konduktorkę na Dworcu Głównym w Krakowie. Jednak po sprawdzeniu monitoringu pociągu wykluczono taką możliwość. W międzyczasie do działań skierowano również funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Nowosądecką Grupę Poszukiwawczą Państwowej Straży Pożarnej. Działania trwały nieprzerwanie do godziny 19:15, kiedy to nastolatka została zauważona na drodze leśnej przez policjanta z KPP Gorlice będącego w czasie wolnym od służby. Dziewczynka była cała i zdrowa.

W czasie trwania poszukiwań 13-latki, do oficera dyżurnego Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, w powiecie wadowickim, przyszła kobieta, która chciała zgłosić zaginięcie swojego 12-letniego syna. Chłopak rano został zawieziony przez swojego ojca do szkoły, do której jednak nie dotarł. Rodzice dowiedzieli się o tym fakcie z systemu szkolnego, który zaczęli sprawdzać, w momencie kiedy 12-latek nie pojawił się u babci do której miał przyjechać po zakończonych lekcjach. Zaniepokojona matka wielokrotnie próbowała dodzwonić się do syna, który jednak nie odbierał od niej telefonów. Policjanci z Wadowic ustalili, że telefon ostatni raz logował się chwilę po godzinie 14, na terenie miejscowości Jeziorzany w gminie Liszki. Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wydziału Kryminalnego z Wadowic. Policjanci zostali skierowani w rejon poszukiwań gdzie sprawdzono m. in.: przeprawę promową w Tyńcu i rejon Dworca PKP i PKS w Skawinie. Poszukiwania trwały do godziny 20:10, kiedy to chłopak został przyprowadzony do Komisariatu w Skawinie przez kobietę, która rozpoznała go dzięki komunikatowi zamieszczonemu na portalu społecznościowym. 12-latek – cały i zdrowy – został przekazany rodzicom.

Tego samego dnia, po południu policjanci z Krakowa otrzymali zgłoszenie o dwóch wychowankach placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy wyszli z placówki do szkoły, ale nie pojawili się w niej. Nastolatkowie w wieku 13-stu i 14-lat nie kontaktowali się również ze swoimi rodzicami jak i nie pojawili się w domach. Policjanci uzyskali informacje, że poszukiwani nie mieli ze sobą telefonów komórkowych, oraz że przed godziną 18, jedna z wychowanek ośrodka otrzymała od nich wiadomość. Z jej treści wynikało, że nastolatkowie mogą próbować dostać się do Katowic, aby spotkać się ze znajomymi. Wiadomość miała być wysłana galerii handlowej przylegającej do dworca PKP w Krakowie. Ogłoszony został alarm dla policjantów z Komisariatu V Policji w Krakowie oraz powiadomiono dyżurnych Komisariatu I i II. Policjanci przystąpili do poszukiwań sprawdzając tereny przyległe do ul. Pawiej. Przekazano również komunikat do MPK i Straży Ochrony Kolei. Poszukiwania zakończyły się po godzinie 1 w nocy, kiedy to nieletni zostali wylegitymowani przez policjantów na terenie Chorzowa.

Porady dla rodziców

Co robić jeżeli zaginie nasze dziecko ?

-Przede wszystkim natychmiast zgłoś zaginięcie dziecka w najbliższej jednostce Policji;

-Podaj policjantom dokładne informacje jak było ubrane w tym dniu twoje dziecko, przynieś ze sobą aktualną fotografię;

-przygotuj listę znajomych swojego dziecka, spróbuj ustalić ich adresy oraz miejsca, gdzie twój podopieczny lubi spędzać czas wolny;

-Sprawdź, czy w pokoju twojego dziecka jest coś, co może dać informacje o miejscu pobytu dziecku lub w przypadku ucieczki da wiedzę o jej motywach;

Porady dla dzieci i młodzieży

Skorzystaj z telefonów zaufania – po drugiej stronie wysłucha Cię kompetentna osoba, która nie będzie cię oceniać ani pouczać.

Zasady funkcjonowania telefonów zaufania:

• Anonimowo – dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania.

• Bezpłatnie – połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.

• Całodobowo – telefon odbierany jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.



DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

RZECZNIK PRAW DZIECKA

800 12 12 12

bezpłatny, anonimowy, całodobowy

chat całodobowy

Pod tym numerem zarówno dzieci, jak i ich rodzice czy opiekunowie mogą w każdej chwili uzyskać profesjonalne wsparcie psychologiczne i prawne.

Pod numer ten mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania.

Również pod tym numerem dostępny jest całodobowy chat.

Więcej informacji znajdziesz na stronie 800121212.pl.





TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

116 111

bezpłatny, anonimowy, całodobowy

chat w godzinach 14:00 - 24:00

Telefon ten służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Można dzwonić zawsze, kiedy potrzebna jest rozmowa o tym, co dla młodego człowieka jest ważne lub sprawia mu kłopot. Można rozmawiać o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem czy problemach w szkole. O emocjach, których doświadcza. O złości, smutku, zniechęceniu, poczuciu bezsilności, gdy młoda osoba lub jej znajomy/a czuje się dyskryminowana. Zadzwonić można również w sytuacji, kiedy, coś się przydarzyło albo pojawił się niepokój związany z wydarzeniami w otoczeniu. Również można dzwonić w sytuacji doświadczania przemocy lub bycia świadkiem przemocy. Pod tym numerem telefonu można porozmawiać o wszystkim.

Więcej informacji znajdziesz na stronie 116111.pl.



TELEFON I CHAT ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

800 119 119

bezpłatny, anonimowy

codziennie w godzinach 14:00 - 22:00

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży umożliwia kontakt z psychologami. Pozwala to na bezpłatnie omówienie trudności ze specjalistą. Wybierając ten numer lub pisząc na chat’cie można porozmawiać z psychologiem o przeżyciach i problemach, a także uzyskać wsparcie w kryzysie psychicznym. Można również zgłaszać się z problemami związanymi z nauką i szkołą, relacjami rodzinnymi, rówieśniczymi i romantycznymi, dojrzewaniem, dyskryminacją.

Zadzwonić również można w celu uzyskania wsparcia profesjonalistów w przypadku złego samopoczucia psychicznego, a także wtedy, gdy ktoś jest ofiarą przemocy domowej, fizycznej, psychicznej, seksualnej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie 800119119.pl.





TELEFON ZAUFANIA MŁODYCH (DO 25 R.Ż.).

FUNDACJA ITAKA - CENTRUM POSZUKIWAŃ OSÓB ZAGINIONYCH

22 484 88 04

płatny według stawek operatora

od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 - 20:00

Numer skierowany jest głównie do: dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (do 25 roku życia).

Dzwonić można w przypadku kłopotów w szkole, w domu, gdy jako młody dorosły masz problemy w pracy, w relacjach z ludźmi lub po prostu potrzebujesz porozmawiać, gdy czujesz, że dzieje się coś niepokojącego lub nie radzisz sobie z codziennością. Również wtedy, gdy podejrzewasz, że masz depresję, masz opory przed pójściem do specjalisty, obawiasz się reakcji otoczenia na wiadomość, że chodzisz do psychologa, leczysz się u psychiatry, ale także gdy podejrzewasz, że na depresję choruje ktoś z Twoich bliskich, przyjaciół i chcesz wiedzieć, jak możesz mu pomóc.

Więcej informacji znajdziesz na stronie stopdepresji.pl.