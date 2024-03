Inspektor Piotr Morajko Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj 22 marca br., w siedzibie KWP w Krakowie nadinspektor Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji wprowadził na stanowisko szefa małopolskich policjantów, inspektora Piotra Morajkę, dotychczas pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Wicemarszałek Województwa Łukasz Smółka, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Szef Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, Prokurator Okręgowy w Krakowie Piotr Grądzki oraz przedstawiciele służb zespolonych Małopolski – Wojska, Straży Pożarnej, Straży Granicznej. Wśród obecnych byli także komendanci miejscy i powiatowi garnizonu, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów.

Naczelnik Kadr KWP w Krakowie mł. insp. Monika Znamirowska zapoznała zgromadzonych z przebiegiem dotychczasowej służby insp. Piotra Morajki, a następnie odczytała decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu insp. Piotra Morajki na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Następnie odbyło się przywitanie ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie inspektora Piotra Morajki i złożenie meldunku o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W dalszej kolejności głos zabrał nadinsp. Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji:

Panie Komendancie, kiedy obejmował Pan stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie życzyłem Panu, że przyjdzie taki moment, że to p.o. zostanie zniesione – Panie Komendancie wielkie gratulacje, że ten czas wykorzystał Pan w stu procentach, że pokazał Pan, że zasługuje na awans na Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od dziś staje się Pan nie tylko Komendantem, ale również liderem, powiernikiem, sędzią, i tym wszystkim - kim musi być przełożony na takim wysokim szczeblu. – mówił nadinsp. Kochańczyk.

Swoje przemówienie zakończył życzeniami wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku.

Następnie przemówił Wojewoda. Przywitał zgromadzonych na uroczystości gości, w szczególności inspektora Piotra Morajkę – nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na samym początku podkreślił, że małopolska Policja każdego dnia staje przed wyzwaniami.

Dzięki Państwa służbie obywatele mogą czuć się bezpiecznie, a przedstawiciele administracji mogą mieć poczucie, że mieszkańcy oraz ich mienie są bezpieczne. Jestem głęboko przekonany, że dotychczasowe doświadczenie, wzorowy przebieg służby i znakomite opinie jakie Pan Komendant odbiera od swoich współpracowników, w połączeniu z jego niezłomnym charakterem oraz wielką osobowością sprawią, że najbliższy czas dla Małopolskiej Policji będzie czasem dobrym i spokojnym – mówił wojewoda.

Złożył życzenia komendantowi w imieniu własnym i wszystkich pracowników urzędu wojewódzkiego.

Ceremonię zakończyło przemówienie insp. Piotra Morajki obejmującego stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Komendant zwrócił się do nadinsp. Rafała Kochańczyka dziękując za zaufanie.

- Dołożę wszelkich starań aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. To wielka odpowiedzialność kierowanie garnizonem małopolskim, zwracam się do dowództwa komend powiatowych i miejskich - dziękuję za wsparcie, jest to dla mnie bardzo ważne, że będziemy razem pracować i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów – mówił insp. Morajko.

Szczególne podziękowania należą się mojej żonie i synom, za wsparcie w codziennym pełnieniu służby, wsparcie - bez którego byłoby mi bardzo ciężko. Dziękuję wszystkim za przybycie – zakończył insp. Piotr Morajko.

Dzisiejszą uroczystość uświetnili policjanci ze śląskiej orkiestry.

Inspektor Piotr Morajko - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m.in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka - Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie.

Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Od 1 lutego 2019 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 20 marca 2023 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

19 marca 2024 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

FOTO: Bogusław Świerzowski - Urząd Miasta Krakowa; Zespół Prasowy KWP w Krakowie