Rusza pilotażowy program szkolenia zawodowego policjantów Data publikacji 20.05.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj (20.05.24r.) nastąpiło uroczyste rozpoczęcie szkolenia zawodowego podoficerskiego policjantów, które po raz pierwszy odbędzie się w formie stacjonarnej na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Łącząc się za pomocą wideokonferencji - szkolenie otworzył Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski wraz z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp.dr Rafałem Kochańczykiem. Następnie w siedzibie OPP osobiście Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak wraz z gospodarzem obiektu insp. Jarosławem Nowakiem, przywitali kursantów jak i wykładowców życząc sukcesów w służbie.

Szkolenie rozpoczęło się dzisiaj tj.20 maja i będzie trwało do 10 czerwca. Realizowane jest przez Szkołę Policji w Katowicach przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jednocześnie zostanie ono przeprowadzone również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu i Katowicach – łącznie w tej edycji zostanie przeszkolonych 72 kursantów. To pierwsze tego typu szkolenie zawodowe podoficerskie, które będzie prowadzane metodą hybrydową, w systemie kształcenia na odległość oraz w systemie stacjonarnym. Oznacza to, że zajęcia dla policjantów będą prowadzone za pomocą wideokonferencji z wykładowcami ze Szkoły Policji w Katowicach i w formie praktycznych zajęć z wykładowcami z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym, który sprawdzi ilu z 24 kursantów, otrzyma stopień podoficerski.