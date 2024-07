Małopolskie obchody Święta Policji Data publikacji 15.07.2024 Powrót Drukuj Tegoroczne, wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się na Wawelu w Krakowie. Uroczysty apel został poprzedzony złożeniem wieńców w miejscach pamięci, oraz mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów w miejscach upamiętniających poległych policjantów. Kultywowanie pamięci, oddanie czci i otaczanie szacunkiem poległych, pozwala obecnym policjantom na poczucie historycznej więzi pokoleniowej i wpisuje się w kontynuowanie tradycji służenia Ojczyźnie.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster wraz z inspektorem Piotrem Morajko złożyli wieniec przed Krzyżem Martyrologicznym znajdującym się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Miejsce to jest poświęcone funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy byli jeńcami obozu w Ostaszkowie, Katyniu, Twerze, Miednoje i zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku.

Delegacja policjantów z KWP w Krakowie udała się także na Krzemionki, gdzie na terenie dawnego obozu w Płaszowie złożono wieniec przed Obeliskiem upamiętniającym egzekucję 40 „granatowych policjantów” - żołnierzy AK rozstrzelanych przez Niemców na przełomie lat 1943-44.

O godzinie 10:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Nabożeństwu, w obecności pocztu sztandarowego KWP w Krakowie, oraz policyjnej orkiestry z Katowic przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej ks. Robert Chrząszcz. Mszę koncelebrował także ks. Łukasz Michalczewski kapelan garnizonu małopolskiego Policji oraz proboszcz Katedry Wawelskiej dr Paweł Baran.

W uroczystym nabożeństwie uczestniczył Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, jak również kierownictwo małopolskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko na czele. Wśród zaproszonych gości był także Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Łukasz Sęk, jak również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Wojska Polskiego, służb i instytucji współpracujących z małopolską Policją, delegaci z królestwa Niderlandów na czele z Panią Komendant oraz Komendant Policji z Żyliny. Obecni byli również przedstawiciele UNHCR, związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Romanowi Kusterowi przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Następnie po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał gospodarz uroczystości inspektor Piotr Morajko, dziękując gościom za przybycie na uroczystość. Podkreślił, że święto Policji to wyjątkowy dla naszej formacji dzień, jest niepowtarzalną okazją, by przypomnieć wartości i znaczenie naszej służby oraz podziękować wszystkim policjantom i pracownikom Policji za ich trud i owoce codziennej służby. (…)W sposób szczególny chciałbym podziękować policjantom naszego garnizonu, którzy pełnią służbę na pierwszej linii granicy Państwa, Unii Europejskiej i NATO. Chcę też podziękować wszystkim policjantom za codzienną służbę. W dalszej części przemówienia, pogratulował nowo przyjętym policjantom, którzy dzisiaj mieli ślubować.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego nastąpiło wręczenie medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie.

Krzyżem zasługi odznaczeni zostali: były Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor w stanie spoczynku Michał Ledzion oraz Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Krzysztof Dymura.

Kolejno I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster odznaczył złotą odznaką „Zasłużony policjant” - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektora Piotra Morajkę.

W czasie dzisiejszych obchodów Święta Policji, 4 funkcjonariuszy odebrało medal „Za długoletnią służbę”, 16 policjantom wręczono odznaki „Zasłużony Policjant”, oraz 1 osoba odebrała wyróżnienie w postaci medalu „Za zasługi dla Policji”. Akty mianowania na wyższy stopień otrzymało 24 funkcjonariuszy.

W dalszej części, wyróżnienia wręczyli przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie garnizonu małopolskiej Policji.

Następnie odbyło się ślubowanie 80 nowo przyjętych policjantów. Inspektor Piotr Morajko odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali adepci sztuki policyjnej.

Po zakończonym ślubowaniu głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster. W swoim przemówieniu, odnosząc się do słów roty, przypomniał zgromadzonym o trudzie policyjnej służby. „To służba niewątpliwie niełatwa” podkreślił. By uwydatnić jak ciężka i odpowiedzialna jest służba w Policji, wskazał na 125 funkcjonariuszy, którzy po 1990 roku oddali w służbie swoje życie, wypełniając słowa roty „nawet z narażeniem życia”. W dalszej części, dziękował policjantom i pracownikom małopolskiej Policji za „codziennie wnoszony trud w tę ciężką służbę. Kierując dalsze słowa do zgromadzonych uczestników tej uroczystości, zaakcentował, by nie zapominać, że „największą wartością tej formacji, Policji, są ludzie. To są funkcjonariusze i funkcjonariuszki , to są pracownicy Policji. O tym zawsze będziemy pamiętać”. Następnie wskazał na pozytywne wyniki badania opinii społecznej, z których wynika, że 72% badanych darzy Policję zaufaniem. Podczas wystąpienia złożył także słowa podziękowania za obecność na uroczystości generałom w stanie spoczynku. Życząc wszystkim zgromadzonym wszelkiej pomyślności i gratulując wyróżnionym, zwrócił się również do ich rodzin, dziękując im za wsparcie, jakim otaczają małopolskich policjantów.

Swoje przemówienie zakończył słowami: „Szczęścia policyjnego! Oby Wam nigdy w służbie go nie zabrakło! Wszelkiej pomyślności”.

Następnie głos zabrał Krzysztof Jan Klęczar Wojewoda Małopolski, który przywitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Wojewoda w imieniu własnym jak i w imieniu Rządu Rzeczypospolitej złożył wszystkim funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia, dobrej bezpiecznej służby, spełnienia w realizacji misji, nieustającej wdzięczności oraz szacunku ze strony tych, dla których na co dzień narażają swoje życie. W swoim przemówieniu podkreślił: "Już od ponad 100 lat, Polska Policja stanowi o bezpieczeństwie naszej Ojczyzny. Wasze mundury są symbolem bezpieczeństwa i cieszą się zaufaniem społecznym. Z całego serca gratuluje wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. W sposób szczególny kłaniam się dziś osobom, które rozpoczynają swoją służbę. Życzę Wam byście każdego dnia z taką pasją i oddaniem świadczyli o Waszej służbie, byście każdego dnia swoją ciężką pracą dawali powód, abyśmy tu obecni, a także Wasi bliscy czuli dumę i satysfakcję, którą z pewnością odczuwali dziś. Drodzy Policjanci - jesteście dumą Narodu Polskiego!”.

Po zakończonych uroczystościach policyjna defilada wyszła z dziedzińca Arkadowego, kierując się do stóp Wawelu.

W ramach tegorocznych uroczystości, na płycie Rynku Głównego wystawione było miasteczko profilaktyczne połączone z pokazem sprzętu i wyposażenia policyjnego. Policjanci zapewnili także mnóstwo atrakcji zarówno mieszkańcom jak i turystom.

W tym samym czasie, na Bulwarze Czerwieńskim małopolscy policjanci zorganizowali piknik z konkursami, grami i zabawami dla najmłodszych. Dla chętnych odbyły się zawody w biegach oraz rejs statkiem po Wiśle.