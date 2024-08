Krakowscy kryminalni zatrzymali 11 pseudokibiców Data publikacji 09.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu wspierani przez funkcjonariuszy Referatu Wywiadowczo-Patrolowego oraz wydziałów kryminalnych krakowskiej komendy miejskiej, Komisariatu Policji IV w Krakowie oraz Wydziału do Walki z Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w różnych częściach miasta zatrzymali 11 pseudokibiców. Mężczyźni podczas meczu, który miał miejsce 5 sierpnia br. pomiędzy drużynami Cracovii a Widzewem Łódź, dopuścili się zakłócenia przebiegu imprezy masowej.

Kryminalni krakowskiej komendy prowadzili czynności zmierzające do zatrzymania pseudokibiców, którzy podczas meczu pomiędzy drużynami Cracovii a Widzewem Łódź mającego miejsce 5 sierpnia br. zakłócili jego przebieg. Dzisiaj, tj. 9 sierpnia br. wczesnym rankiem, policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu wspierani przez funkcjonariuszy Referatu Wywiadowczo-Patrolowego oraz wydziałów kryminalnych krakowskiej komendy miejskiej, Komisariatu Policji IV w Krakowie oraz Wydziału do Walki z Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w różnych częściach miasta zatrzymali łącznie 11 osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty zakłócenia przebiegu imprezy masowej oraz czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. Wobec mężczyzn prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych oraz zakazów zbliżania się do stadionu przy ul. Kałuży i zakaz kontaktowania się między sobą. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.