Mieszkanka powiatu myślenickiego skuszona szybkimi zyskami z kryptowalut straciła ponad 120 tysięcy złotych Powrót Drukuj Zaczęło się od kliknięcia w banner reklamowy – mieszkanka powiatu myślenickiego skuszona ofertą szybkiego zarobku podała swój numer telefonu w formularzu kontaktowym. Wówczas nie przypuszczała, że właśnie wpadła w sidła oszustów obiecujących zyski z inwestowania w kryptowaluty i że będzie ją to kosztowało utratę ponad 120 tysięcy złotych. Ostrzegamy przede wszystkim przed zagranicznymi firmami oferującymi handel kryptowalutami. Działalność brokerska w tym zakresie powinna zbyć zarejestrowana w Polsce.

Kobieta, przeglądając jedną ze stron internetowych, trafiła na reklamę pewnej firmy, z której wynikało, że inwestując w kryptowaluty, można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Skuszona ofertą kliknęła w ikonę, a następnie wpisała swój numer telefonu w formularzu kontaktowym. Jeszcze tego samego dnia do 71-letniej kobiety zadzwoniła konsultantka, która przedstawiła się jako pracownik firmy specjalizującej się w inwestowaniu w kryptowaluty i opowiedziała o współpracy finansowej, zapowiadając jednocześnie, że z zainteresowaną inwestycjami skontaktuje się niebawem specjalista. Już na tym etapie mieszkanka powiatu myślenickiego wpłaciła tzw. wpisowe w wysokości około tysiąca złotych. Później z ofiarą kontaktował się już mężczyzna. Ten zachęcał ją do dalszych inwestycji. Od początku kobieta miała założone konto handlowe, na którym mogła podglądać swoje ,,zyski”. To zachęcało ją do dalszych wpłat, które za każdym razem ukazywały się na specjalnym koncie stworzonym dla 71- latki. Jak zawsze dzieje się w przypadku takich oszustw, los do inwestorki uśmiechał się szeroko. Pieniądze na wirtualnym koncie mnożyły się. Problemy zaczęły się w momencie, gdy poszkodowana chciała wypłacić zarobione środki. Okazało się, że musi zapłacić podatek w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Gdy przelała pieniądze na podatek, oszuści zerwali kontakt. Mieszkanka nie otrzymała ani zarobionych, ani zainwestowanych pieniędzy. Łącznie na konta oszustów wpłaciła ponad 120 tysięcy złotych.

W ostatnim czasie myślenicka Policja odnotowuje coraz więcej takich zgłoszeń. Oszuści w różny sposób polują na swoje ofiary. Czasami kontaktują się telefonicznie, ale również zamieszczają reklamy w popularnych serwisach społecznościowych.

Apelujemy!

Działaj rozsądnie. Nie ulegaj złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku oferowanym przez przestępców!!! W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami oszustw związanych z inwestowaniem na rynkach kryptowalut i Forex za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych.

Wyłudzeń dokonują osoby podające się za tzw. „brokerów” inwestycyjnych – pracowników firm zajmujących się pośrednictwem i doradztwem inwestycyjnym. Firmy te ogłaszają swoje usługi za pomocą reklam w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Dla przyciągnięcia uwagi i uwiarygodnienia treści w reklamach wykorzystywane są wizerunki „przeciętnego Kowalskiego”, który szybko zyskał dzięki współpracy z „pośrednikiem”, lub wizerunek powszechnie znanych i rozpoznawalnych osób, (sportowców, polityków, aktorów, dziennikarzy, celebrytów) bez ich wiedzy i zgody, a przekaz jest zmanipulowany. Informacje te są kierowane do potencjalnych ofiar, wskazując na możliwość osiągnięcia bardzo wysokich zysków. Obietnica inwestowania jest nieprawdziwa i zazwyczaj kończy się utratą pieniędzy.

Jeśli natrafisz na artykuł lub skontaktuje się z Tobą osoba informująca Cię o:

- możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty lub na rynku Forex;

- konieczności instalacji aplikacji (na komputerze lub telefonie), dającej możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty lub operacji na rynku Forex;

- tym, że wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji zapewniają „analitycy”, którzy kontaktują się telefonicznie i pomagają w obsłudze aplikacji;

zastanów się chwilę. Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj pod wpływem chwili. To może być oszustwo!!!



• Sprawdzaj wiarygodność takiego podmiotu. Zweryfikuj opinie o instytucji w Internecie, np. w połączeniu ze terminami „oszustwo” lub „scam”. Nie poprzestawaj po znalezieniu jednej strony z opiniami.

• Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

• Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

• Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego;

• Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej. Czerwona lampka powinna zapalić się, zwłaszcza gdy wymaga tego osoba podająca się za analityka giełdowego, konsultanta czy innego doradcę inwestycyjnego. Jeśli ktoś zażąda zweryfikowania Twoich danych lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, rozłącz się i zadzwoń do biura obsługi klienta banku.

• Nie udostępniaj nikomu swoich danych do logowania w bankowości elektronicznej i zachowuj dużą ostrożność przy realizowaniu transakcji przez Internet. Przede wszystkim nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz

• W przypadku otrzymania przelewu od nieznajomego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie.

Z tej okazji przypominamy nasz film, który obnaża modus operandi internetowych oszustów.