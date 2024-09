Policjanci z powiatu krakowskiego wspólnie z KAS zabezpieczyli niemal 170 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 13.09.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wspólnie z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ujawnili i zabezpieczyli niemal 170 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za ich posiadanie i przygotowanie do wprowadzenia do obrotu zatrzymali 49-letniego obywatela Armenii. Wartość uszczupleń w podatku VAT wynosi ponad 43 tysięcy złotych, a z tytułu akcyzy ponad 117 tysięcy złotych.

10 września br. funkcjonariusze z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie oraz policjanci Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, specjalizującymi się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, w ramach wspólnej realizacji ujawnili i zabezpieczyli 167.340 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Za ich posiadanie i przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego obywatela Armenii.

Część nielegalnych wyrobów tytoniowych funkcjonariusze ujawnili w pojeździe mężczyzny, a kolejne już znacznie większe partie papierosów znaleźli na terenie posesji 43-latka, które ukrył w specjalnie przygotowanej do tego skrytce. W ujawnieniu papierosów pomógł funkcjonariuszom pies służbowy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego o imieniu „Marley”.

Ilość i sposób przechowywania i ukrycia nielegalnych wyrobów wskazuje na to, że mężczyzna czynił przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu i zajmował się tym nielegalnym procederem od dłuższego czasu, co w przypadku takiej ilości, stanowi przestępstwo skarbowe. 43-latek usłyszał zarzut i odpowie z kodeksu karno – skarbowego.

Ze wstępnych wyleczeń śledczych wartość uszczupleń, na jaki Armeńczyk naraził Skarb Państwa, w podatku VAT wynosi ponad 43 tysiące złotych, a z tytułu akcyzy ponad 177 tysięcy zł.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Małopolski Urząd Celno-Skarbowy.