Areszt dla 37-latka za znęcanie się nad żoną i dziećmi Powrót Drukuj Zakończyła się trwająca od kilku lat gehenna kobiety oraz jej dzieci. Mężczyzna przez kilka lat stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec żony i dzieci, za co trafił do aresztu na 3 miesiące.

Mężczyzna od wielu lat miał problem z alkoholem, w domu wszczynał awantury, bił, szarpał, dusił, groził pozbawieniem wolności i wyzywał swoją żonę. Znęcał się również psychicznie i fizycznie nad dziećmi. Kobieta, po 5 latach takiego traktowania w końcu postanowiła przerwać milczenie i powiadomiła o sytuacji policjantów, prosząc o interwencję. 37-latek trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych w olkuskiej komendzie. Następnie śledczy na podstawie zebranych materiałów dowodowych, przedstawili podejrzanemu zarzut znęcania fizycznego i psychicznego nad małżonką i dziećmi. Mając na względzie bezpieczeństwo pokrzywdzonych, olkuski sąd wobec 37-latka zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Mężczyzna został odizolowany od rodziny, w której wdrożono procedurę „Niebieska karta” i objęto pomocą służb.

W ostatnim czasie olkuska policja kilkakrotnie interweniowała wobec sprawców przemocy domowej. W każdym takim przypadku rodzina została objęta procedurą „Niebieskie karty”. Policjanci podczas interwencji zatrzymywali sprawców przemocy domowej, stosowali wobec nich środki prewencyjne w postaci zakazów zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się, jak również nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania. Ważne jest, aby w takich sytuacjach, gdzie życie i zdrowie jest zagrożone, ofiary nie bały się szukać wsparcia. Jest wiele instytucji, w tym Policja, które zawsze służą pomocą. Podejmowane przez te służby wielokierunkowe działania, są w stanie zapobiec przemocy domowej, a osoby doświadczające przemocy na pewno nie pozostaną z tym problemem same!

Pamiętaj!

Przepisy prawne zabraniają stosowania przemocy wobec swoich bliskich. Jest to przestępstwo znęcania ścigane z urzędu, za które grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Każdy ma prawo do godnego życia, bez ciągłego poczucia strachu. Ma prawo do życia bez przemocy, cierpienia i upokorzeń.

Zwróć się do służb lub organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Nie bój się szukać pomocy! To ważne, aby ktoś cię wspierał.

Nie czekaj. Przerwij łańcuch przemocy!

Jeśli czujesz, że bezpieczeństwo twoje albo twoich bliskich jest zagrożone – nie zastanawiaj się –natychmiast wezwij policję.

Pomoc i wszelkie niezbędne informacje nt. zjawiska przemocy domowej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwość. Link do strony: https://www.gov.pl