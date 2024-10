Policjanci zatrzymali 29-letniego podejrzewanego o dokonanie zabójstwa, do którego doszło 27 września br. przy Parku Dębnickim w Krakowie Data publikacji 10.10.2024 Powrót Drukuj Krakowscy policjanci prowadzili intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawcy zabójstwa, do którego doszło pod koniec września w Parku Dębnickim. Sprawca, przy użyciu ostrego narzędzia pozbawił życia 41-latka. Szeroko zakrojone działania krakowskich jak i małopolskich policjantów kryminalnych doprowadziły do ustalenia i zatrzymania podejrzewanego o ten czyn.

Dzisiaj, we wczesnych godzinach porannych policjanci Wydziału kryminalnego KWP w Krakowie wspólnie z policjantami do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy wsparciu krakowskiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji wkroczyli na posesję w jednej z miejscowości powiatu krakowskiego, aby zatrzymać mieszkającego tam 29-latka. Według ustaleń śledczych jest on sprawcą zabójstwa 41-letniego mężczyzny, którego zwłoki zostały ujawnione pod koniec września br. przy Parku Dębnickim.

28 września br. (w sobotę) rano przypadkowy przechodzień ujawnił w Parku Dębnickim w Krakowie zwłoki mężczyzny. Wstępne oględziny ciała wskazywały, że doszło do zabójstwa. Denat posiadał liczne rany zadane ostrym narzędziem. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo – śledczej oraz technicy kryminalistyki komendy miejskiej jak i komendy wojewódzkiej Policji pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano wszelkie dostępne ślady. Policjanci rozpoczęli ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia jak i tożsamości sprawcy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Podgórze z art. 148 par. 1 kodeksu karnego, czyli w sprawie zabójstwa. Śledczy sprawdzali okoliczne monitoringi, wystąpiono z apelem do kierowców o przekazywanie nagrań z kamerek samochodowych przejeżdżających w tamtym rejonie i w tym czasie. Do sprawy zostało zatrzymanych kilka osób, ale nie udało ich powiązać ze zdarzeniem nie mniej jednak pozwoliło to na wykluczenie niektórych wersji zdarzenia. W trakcie analizowania potencjalnych dróg dojścia sprawcy na miejsce zabójstwa policjanci odnaleźli narzędzie zbrodni. Drobiazgowa analiza zabezpieczonych dowodów pozwoliła na wytypowanie podejrzewanego i jego dzisiejsze zatrzymanie. Obecnie trwają czynności z zatrzymanym 29-latkiem, który prawdopodobnie wkrótce usłyszy prokuratorskie zarzuty.