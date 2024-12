Policyjny pościg i zarzuty dla pirata drogowego Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj W sobotni wieczór krakowscy policjanci prowadzili pościg za pojazdem, którego kierujący nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. 37-latek uciekał przed mundurowymi głównymi ulicami miasta, łamiąc przy tym szereg przepisów. Po zatrzymaniu mężczyzny testery narkotykowe wykazały, że był on pod wpływem amfetaminy.

30 listopada br. policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie pełniąc służbę w rejonie Alei Trzech Wieszczów, zauważyli pojazd marki Renault, który wjechał na chodnik, wyprzedzając w ten sposób inne pojazdy, a następnie kontynuował jazdę buspasem. W związku z tym policjanci podjęli interwencję wobec kierującego, który nie zważając na sygnały i polecenia wydawane przez funkcjonariuszy, rozpoczął ucieczkę. Policjanci, widząc jego zachowanie, rozpoczęli pościg, powiadamiając o sytuacji inne patrole pełniące służbę w centrum miasta. Do pościgu włączyli się także policyjni wywiadowcy oraz funkcjonariusze z krakowskiej drogówki, oraz komisariatów. Kierujący w trakcie działań pościgowych wielokrotnie złamał przepisy, m.in. nie stosował się do wskazań sygnalizacji świetlnej, wymuszał pierwszeństwo na innych uczestnikach ruchu drogowego, zmuszał innych kierowców do gwałtownego hamowania i zjeżdżania z pasa, którym się poruszał, czym stwarzał duże zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania pościgowe prowadzone były głównymi ulicami Krakowa, a uciekinier kierował się na południe. Po kilkunastu minutach w Libertowie policjanci dogonili i odcięli mu drogę ucieczki, a następnie zatrzymali pirata drogowego. Testery narkotykowe wykazały, że mężczyzna prowadził samochód pod wpływem amfetaminy. Po przeprowadzonych na miejscu czynnościach 37-latek został przewieziony do policyjnej jednostki. Wczoraj usłyszał on zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego oraz ucieczki przed policyjnym pościgiem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec mężczyzny zastosowany został policyjny dozór.