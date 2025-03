Uderzenie w przestępczość „wnuczkową” Data publikacji 14.03.2025 Powrót Drukuj Od początku 2025 r. policjantom kryminalnym dzięki rozpoznaniu i stałemu rozpracowywaniu środowiska przestępczego udało się zapobiec ponad 20 oszustwom w Małopolsce oraz zatrzymać 10 sprawców.

Policjanci z wydziału kryminalnego KWP w Krakowie prowadzą wielokierunkowe działania w zakresie zwalczania przestępczości skierowanej m.in. na oszukiwanie starszych osób. Ich działania skupiają się na rozpoznaniu i rozpracowaniu środowisk przestępczych, co niejednokrotnie daje możliwość zapobieżenia oszustwom czy ich aktywnemu zwalczaniu poprzez rozbijanie zorganizowanych grup przestępczych i zatrzymywanie ich członków.

Policjanci z wydziału kryminalnego KWP w Krakowie koordynują na co dzień pracę pionu kryminalnego w powiatach. Przy rozpracowywaniu zorganizowanych grup przestępczych ściśle też współpracują z biurem kryminalnym KGP, które nadzoruje wszelkie działania kryminalne na terenie Polski.

Tylko od początku 2025 roku policjantom kryminalnym udało się zapobiec ponad 20 oszustwom w Małopolsce oraz zatrzymać 10 sprawców.

11 marca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy współudziale policjantów wydziału kryminalnego KWP Kraków w koordynacji z wydziałem kryminalnym Biura Kryminalnego KGP zatrzymali 43-letniego mieszkańca Krakowa, kierującego taksówką marki Suzuki. Mężczyzna podejrzewany był o to, że wykorzystując metodę oszustwa "na wypadek" usiłował doprowadzić 83-latkę z powiatu krakowskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Kobieta miała mu przekazać 50 tys. złotych. 43-latek został zatrzymany, kiedy przyszedł odebrać pieniądze. Po czynnościach mężczyznę osadzono w policyjnych aresztach.

12 marca br. kryminalni z Komisariatu Policji VII w Krakowie przy współudziale policjantów z wydziału kryminalnego z KWP w Krakowie 46-letniego mieszkańca Krakowa podejrzewanego o to, że 12 marca br. wykorzystując również metodę oszustwa "na wypadek" doprowadził 77 -letnia mieszkankę Krakowa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W tym przypadku było to 90 000 złotych. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Pieniądze odzyskano.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny zabezpieczono dużą ilość telefonów komórkowych, kart SIM, a także zagłuszarki sygnałów, urządzenia GPS, narzędzia służące do otwierania zamków tzw. wytrychy/łamaki, urządzenia elektroniczne, nośniki pamięci oraz środki odurzające i niebezpieczne przedmioty typu maczety, karczowniki. Sprawa ma charakter rozwojowy.

13 marca planowane są czynności z mężczyzną w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie do postępowania w sprawie zorganizowanej grypy przestępczej trudniącej się oszustwami dokonywanymi metodą na tzw. legendę.

Film Zatrzymanie_Krakow.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymanie_Krakow.mp4 (format mp4 - rozmiar 9.29 MB)