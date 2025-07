Małopolskie obchody Święta Policji Data publikacji 21.07.2025 Powrót Drukuj Tegoroczne, wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się na Rynku Głównym w Krakowie. Uroczysty apel został poprzedzony mszą świętą w Bazylice Mariackiej. Podczas dzisiejszych uroczystości zostały wręczone medale, odznaczenia a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Ważnym elementem apelu było również ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji.

Obchody Święta Policji rozpoczęła uroczysta msza święta w Bazylice Mariackiej. W uroczystym nabożeństwie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Tomasz Michułka, Wojewoda Małopolski dr Krzysztof Jan Klęczar, jak również kierownictwo małopolskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Arturem Bednarkiem oraz jego Zastępcami a także kadra kierownicza małopolskiego garnizonu. Wśród zaproszonych gości był także Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Aleksander Miszalski, jak również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Wojska Polskiego, Związków Zawodowych Policji, parlamentarzyści oraz szefowie służb i instytucji współpracujących na co dzień z małopolską Policją. Nie zabrakło również byłych komendantów wojewódzkich Policji, którzy dowodzili garnizonem małopolskim w latach ubiegłych. Podczas uroczystości towarzyszyła nam orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Uroczystość na płycie Rynku rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi dr. Tomaszowi Michułce przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Następnie, po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na masz orkiestra odegrała utwór „Śpij Kolego”, który miał upamiętnić wszystkich policjantów poległych na służbie.

Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości inspektor Artur Bednarek. Szef małopolskiej Policji przywitał znamienitych gości, którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszy apel. W swoim przemówieniu Komendant przybliżył historię polskiej Policji, jak również powstanie i koleje losów Policji kobiecej.

–Dzisiaj z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierają nas i działają na rzecz bezpiecznej Małopolski. Ślubującym policjantom życzę dumy i satysfakcji z noszenia policyjnego munduru i dumy z tego, że będziecie służyć drugiemu człowiekowi. Wyróżnionym i awansowanym życzę dalszych sukcesów. Dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom Policji za ich pełną poświecenia służbę drugiemu człowiekowi – powiedział insp. Artur Bednarek.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego nastąpiło wręczenie medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie.

Medale za długoletnią służbę wręczał Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. dr Tomasz Michułka, Wojewoda Małopolski dr Krzysztof Jan Klęczar oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek.

Medalem złotym za długoletnią służbę zostało odznaczonych 18 osób, medalem srebrnym 29 osób, a brązowym 12 osób.

Następnie, nadinsp. dr Tomasz Michułka wraz z insp. Arturem Bednarkiem wręczyli medale za zasługi dla Policji. Złotym medalem za zasługi dla Policji została wyróżniona 1 osoba, srebrnym medalem za zasługi dla Policji zostały uhonorowane 2 osoby, natomiast brązowym 5 osób.

Złotą odznakę zasłużony policjant otrzymało 9 policjantów, srebrną 16 policjantów, a brązową 59 funkcjonariuszy.

Kolejno wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W skali garnizonu małopolskiego w korpusie oficerów starszych Policji awansowało 46 funkcjonariuszy, 118 policjantów awansowało w korpusie oficerów młodszych Policji, w korpusie aspirantów Policji 982 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji 52 funkcjonariuszy, a w korpusie szeregowych Policji 74 funkcjonariuszy.

Prezydent Miasta Krakowa dr Aleksander Miszalski wręczył odznaki „Honoris Gratia”, którymi uhonorował policjantów oraz strażaków biorących udział w akcji ratowania życia podczas katastrofy komunikacyjnej, do której doszło 14 kwietnia br. w Nowej Hucie.

Następnie wręczono 8 wyróżnień od Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz 4 wyróżnienia od Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Po odznaczeniach i nominacjach nadszedł czas na ślubowanie 110 nowo przyjętych policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek odczytał słowa roty, które powtarzali za nim ślubujący.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami szkolenie podstawowe, po którym 19 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 44 nowych funkcjonariuszy. Po 5 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Brzesku i Miechowie zyska po 2 nowych policjantów. 16 funkcjonariuszy trafi do Komendy Powiatowej w Krakowie. 4 policjantów zasili szeregi Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. 3 adeptów sztuki policyjnej będzie służyć w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu. 7 nowych policjantów trafi do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Natomiast do Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach trafi 1 funkcjonariusz. (Dzisiaj ślubowali policjanci, którzy zostali przyjęci w czwartym terminie w 2025 roku. W bieżącym roku planowane jest jeszcze 5 terminów przyjęć do służby w Policji.)

Kolejnym punktem uroczystości był akt nadania sztandaru Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów Województwa Małopolskiego oraz wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych.

Uroczystość zakończyły okolicznościowe przemówienia zaproszonych na uroczystość gości.

Jako pierwszy wystąpił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka. -To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę uczestniczyć w 106 rocznicy powołania Policji Państwowej w garnizonie małopolskim. Pragnę z głębokim szacunkiem i wdzięcznością zwrócić się do blisko 7 700 policjantów oraz 170 pracowników cywilnych garnizonu małopolskiego. Wasza codzienna praca i służba to nie tylko wykonywanie obowiązków - to misja. Często trudna i wymagająca, ale jakże ważna dla społeczeństwa. Jesteście wspaniałymi, pełnymi ambicji ludźmi, którzy osiągają znakomite efekty w swojej pracy. Przykładem takiego zaangażowania były działania małopolskich policjantów, dzięki którym zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się oszustwami na wnuczka. Pamiętajcie, że to wy i wasze działania sprawiają, że nasi obywatele czują się bezpiecznie. Policjantki i policjanci dziękuję wam za odwagę wytrwałość i skuteczność. Dziękuję za każdą interwencję i każdy patrol, za każdą godzinę poświęconą na pomoc drugiemu człowiekowi. Wasza praca ma ogromne znaczenie, nie tylko dla porządku publicznego, ale dla poczucia bezpieczeństwa milionów obywateli naszego kraju. Jak pokazują badania CBOS aż 86 % społeczeństwa uważa Polskę za kraj bezpieczny natomiast 97 % Polaków potwierdza, że miejsce w którym mieszka można nazwać spokojnym, bezpiecznym. To wasza ogromna zasługa. Mając na uwadze waszą pełną poświęcenia i oddania służbę niezwykle cieszy mnie prowadzane przez rząd nowe świadczenie mieszkaniowe, które wesprze wasze domowe budżety Będzie to realna pomoc i wsparcie szczególnie dla funkcjonariuszy w dużych miastach gdzie koszty utrzymania są często bardzo wysokie. Jestem głęboko przekonany, że będzie to także istotna zachęta do wstąpienia w nasze szeregi. Wasze bezpieczeństwo i komfort pracy, a co za tym idzie modernizacja Policji są dla mnie priorytetem. Chcę żebyście wiedzieli, że w dalszym ciągu będę dokładał wszelkich starań, abyście służyli w godnych warunkach, korzystali z nowoczesnego sprzętu i mieli dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii. Rok 2025 jest szczególny dla naszej formacji, gdyż przypada w nim 100.rocznica powołania policji kobiecej. 100 lat temu, w pierwszym kursie dla policjantek uczestniczyło 30 pań. Dziś w małopolskiej Policji służby ponad 1,5 tys. funkcjonariuszek oraz blisko 1250 pracownic cywilnych. Dziękuję Paniom za wytrwałość i determinację. Wasz profesjonalizm przynosi szereg korzyści, które wpływają zarówno na efektywność działań formacji jak i na wizerunek w oczach społeczeństwa. Wszystkim Wam życzę satysfakcji z pełnionych obowiązków. Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, odznaki i medale resortowe a także mianowania na wyższe stopnie. To wyraz uznania za wasze zaangażowanie oddanie i postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Funkcjonariuszom, którzy właśnie wstępują w szeregi Policji życzę satysfakcji i pracy na rzez bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Wyrazy szacunku i podziękowania składam waszym rodzinom, którzy każdego dnia ze zrozumieniem oraz cierpliwością dzielą z wami tę służbę. Szanowni Państwo chciałbym podkreślić abyście zawsze z dumą i przekonaniem nosili mundur policyjny.

Wojewoda dr Krzysztof Jan Klęczar rozpoczął swoje przemówienie słowami -To wielki zaszczyt móc być z wami, w tak ważnym dniu. Pozwólcie, że życzenia które przekażę funkcjonariuszom, którzy w sposób symboliczny rozpoczynają służbę a także wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom polskiej Policji, złożę w imieniu własnym jako szef administracji zespolonej w Małopolsce jak i w imieniu moich mocodawców- pana premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka – Kamysza a także ministra Tomasza Siemoniaka. Szanowni Państwo, dzisiaj świeci piękne słonce, ale wy swoją służbę wykonujecie każdego dnia, w deszcz, we mgle, podczas burzy. Każdego dnia służycie w trosce o bezpieczeństwo naszych obywateli. Życzę wam, aby każdy dzień waszej służby upływał bezpiecznie. Życzę również, aby entuzjazm zapał i zadowolenie z tej jakże trudnej misji każdego dnia było u was takie jakie dziś mogliśmy usłyszeć u tych nowych funkcjonariuszy, którzy składali swoją przysięgę. W sposób szczególny dziękuję również za docenienie wkładu pracy cywilnych pracowników Policji, samorządowców i pozostałych partnerów w tym mojej osoby. Panie i panowie policjanci dziękuję za waszą służbę.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski podczas swojego wystąpienia podziękował kierownictwu małopolskiej Policji za bardzo dobrą współpracę. W imieniu władz samorządowych naszego województwa pogratulował również wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i tym, którzy awansowali na wyższe stopnie oraz podziękował wszystkim policjantom i policjantkom za codzienną służbę, która niesie za sobą poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich -Wszelkiej pomyślności nie tylko w służbie, ale tez w życiu prywatnym.

Urszula Nowogórska posłanka na sejm RP w imieniu wszystkich parlamentarzystów złożyła serdecznie podziękowania i gratulację za wzorową służbę na rzecz budowania bezpieczeństwa i porządku publicznego. -Dziękuje za ogromne zaangażowanie wszystkich policjantów, za niebezpieczną i nieprzewidywalną prace na rzecz drugiego człowieka. Dziękuje za to, że stajecie w gotowości niezależnie od okoliczność i pory doby. Serdecznie gratuluję policjantom nowo przyjętym w szeregi Policji. Swoje wystąpienie zakończyła życzeniami na kolejne lata służby, życząc zdrowia, radości i satysfakcji i radości.

Jako ostatni głos zabrał Sekretarz Miasta Krakowa Antoni Fryczek, który na wstępnie pogratulował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie insp. Arturowi Bednarkowi pięknej uroczystości. --Miasto Kraków dzięki wzajemnej współpracy z KWP i z KMP może szczycić się mianem jednego z najbezpieczniejszych miast w Polsce. W imieniu władz miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa i w imieniu mieszkańców chciałbym podziękować policjantom za zaangażowanie, profesjonalizm i codzienny trud jaki wkładacie w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście. Życzę żebyście w waszych działaniach zawsze mieli wsparcie, nie tylko przełożonych i bliskich, ale także społeczności lojalnej dla której służycie.

Po zakończonych uroczystościach odbyła się defilada pododdziałów.

W godzinach od 10.00 do 17.00 na Rynku oraz na Małym Rynku czekało wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych – odbywał się piknik bezpieczeństwa z udziałem wielu instytucji i służb.

W strefie edukacji obywatelskiej przygotowane zostało m.in. stoisko z prezentacją numeru alarmowego 112 oraz pracy na stanowiskach Centrum Powiadamiania Ratunkowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyspozytorni Medycznej. Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa zaprezentowali program Bezpieczny Kraków, dla dzieci przygotowano wiele ciekawych gier i konkursów. Narodowy Bank Polski zaprezentował specjalną wystawę monet, omówił zabezpieczenia banknotów, a dla uczestników konkursów przygotował sejf z nagrodami.

Przedstawiciele służb – straży pożarnej, straży granicznej, GOPR-u, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego i policji prezentowali specyfikę ich pracy, sprzęt jakiego używają podczas codziennej służby jak również przeprowadzali pokazy (np. pierwszej pomocy i ratownictwa). Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na stanowisku profilaktyczno-edukacyjnym, promował bezpieczne zachowania na drodze. We współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego dzieciom oraz młodzieży udostępnione zostało miasteczko ruchu drogowego, a wspólnie z Moto Parkiem - Kraków symulator dachowania, który umożliwił zainteresowanym uczestnikom doświadczenie skutków zdarzeń drogowych w kontrolowanych warunkach. Stanowisko technika kryminalistyki przeniosło zainteresowanych do świata policyjnych śledztw i nauki o śladach. Uczestnicy spróbowali swoich sił w ujawnianiu odcisków palców, a także poznali metody zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Uczniowie klasy mundurowej XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zaprezentowali techniki i taktyki interwencji. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej z Oświęcimia poprzez odniesienia historyczne i prezentacje przygotowane na swoje stoisko przeniosło odwiedzających w czasie do przedwojennej Policji. Nie zabrakło także profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia – na Małym Rynku można było wykonać badanie mammograficzne w mobilnym gabinecie medycznym obsługiwanym przez Geneva Trust Polska Sp.z o.o, dokonać pomiaru składu masy ciała czy skorzystać z porad zdrowotnych i dietetycznych na stanowisku prezentowanym przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie.

Warsztatach antystresowych na stanowiskach przygotowanych przez Arenę Kraków S.A. zapraszały do strefy chilloutu i wellbeingu. Dodatkowo, na najmłodszych uczestników pikniku czekały atrakcje sportowe. Zwiedzających orzeźwiała ,,kranowianka’’ prosto z beczkowozu Wodociągów Miasta Krakowa. W strefie wodnej przygotowane zostało także stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oferujące liczne konkursy dla dzieci oraz aktywność informacyjno-promocyjną.

Na uczestników pikniku czekała również podróż do świata lotnictwa, przygotowana przez Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Swoje stanowiska przygotowały również: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska oraz Nadleśnictwo Limanowa. Na odwiedzających czekała leśna przestrzeń edukacyjna, w której poprzez interaktywne warsztaty przyrodnicze można było odkryć tajemnice lasu. Na miłośników regionalnych smaków czekała kuchnia powiatu krakowskiego, którą przygotowały przedstawicielki Koła Gospodyń ze Skały oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Liszek.