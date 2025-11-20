Ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj 20 listopada br., w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, odbyło się ślubowanie 55 nowo przyjętych do garnizonu małopolskiego funkcjonariuszy. Wśród ślubujących było 25 kobiet.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Kierownictwo małopolskiej Policji reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Maciej Kubiak. W uroczystości udział wziął także II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego Anna Glixelli. W uroczystym apelu uczestniczyli również przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi oraz rodziny ślubujących policjantów.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciejowi Kubiakowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Rafała Tobołę. Następnie insp. Maciej Kubiak odczytał słowa roty, które powtarzali za nim ślubujący.

Po złożeniu ślubowania przez nowo przyjętych komendant powitał zgromadzonych na uroczystości gości i pogratulował nowym funkcjonariuszom wyboru zawodu -Chciałbym Wam serdecznie podziękować i pogratulować decyzji, ale też i odwagi wstąpienia w szeregi małopolskiej Policji. Będziecie służyć w najpiękniejszym regionie naszego kraju, a większość z Was trafi do najpiękniejszego miasta, stolicy naszego województwa, do Krakowa. Przed Wami szkolenie podstawowe, adaptacja zawodowa i początek służby w jednostkach, do których zostaliście skierowani. Wykorzystajcie dobrze ten czas. Zdobywajcie wiedzę i czerpcie z doświadczenia starszych kolegów. W naszym garnizonie mamy świetnych policjantów. Zdobywają najlepsze miejsca i trofea w skali całego kraju. Służba w Policji to służba drugiemu człowiekowi. Każdego dnia pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Insp. Maciej Kubiak swoje wystąpienie zakończył życzeniami skierowanymi do młodych adeptów sztuki policyjnej – pracujcie tak, aby każdego dnia bezpiecznie wracać do swoich domów, życzę Wam, aby każdy dzień przynosił Wam satysfakcję, aby to co robicie stało się też Waszą pasją, bo tylko wtedy Wasze działania będą profesjonalne, a profesjonalizm to nic innego jak Wasze bezpieczeństwo.

Gratulacje nowo przyjętym funkcjonariuszom złożyli również II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek, a list w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego odczytała pani Anna Glixelli Dyrektor Departamentu Rolnictwa. Podkreślali oni znaczenie służby w Policji jako szczególnego powołania. Życzyli młodym funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w codziennych obowiązkach oraz sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami szkolenie podstawowe, po którym 10 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 39 nowych funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 4 funkcjonariuszy, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu i Komenda Powiatowa Policji w Zakopanym po 1 nowym policjancie.

Dzisiaj ślubowali policjanci, którzy zostali przyjęci w siódmym terminie w 2025 roku. W bieżącym roku planowane są jeszcze 2 terminy przyjęć do służby w Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: Rekrutacja do służby w Policji - Policja Małopolska

Zachęcamy do składania podań!