2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Trwają działania małopolskich funkcjonariuszy w związku z rozpracowywaniem grupy przestępczej trudniącej się kradzieżami, przemytem, paserstwem oraz nielegalnym obrotem maszynami budowlanymi pochodzącymi z przestępstw dokonanych na terenie Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Tym razem, na terenie Podhala zatrzymano dwie osoby, które już usłyszały zarzuty.

Kolejne zatrzymania to wynik kilkumiesięcznej intensywnej pracy małopolskich policjantów, którzy prowadzą szeroko zakrojone działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem maszyn budowlanych oraz innych wartościowych towarów. Śledczy krok po kroku rozpracowują powiązania pomiędzy członkami grupy i ustalają skalę procederu. W wyniku podjętych działań w ubiegły poniedziałek tj. 24 listopada br. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili realizację na terenie Podhala (Nowy Targ). W firmie należącej do 41-letniego nowotarskiego przedsiębiorcy, policjanci znaleźli kilkadziesiąt maszyn budowlanych. Po dokładnym sprawdzeniu sprzętu funkcjonariusze ustalili, że trzy z nich pochodzą z przestępstwa – zostały skradzione na terenie Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli maszyny tj. wozidło budowlane i dwie koparki, których łączna wartość szacowana jest na kwotę około 330 000 zł. oraz gotówkę w kwocie 560 000 zł. 41-latek został zatrzymany, a kolejnego dnia tj.25 listopada br. Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały w Krakowie zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Do kolejnej realizacji doszło 28 listopada br. Policjanci ponownie udali się na Podhale, tym razem do Zakopanego. U jednego z lokalnych przedsiębiorców policjanci zabezpieczyli ciągnik rolniczy marki New Holland, który również jak poprzednie sprzęty pochodził z kradzieży. Śledczy ustalili, że maszyna została skradziona z terenu Wielkiej Brytanii, a obecnie jej wartość szacowana jest na kwotę około 400 000 zł. Na terenie firmy policjanci zatrzymali 52-letniego mieszkańca Zakopanego pod zarzutem umyślnego paserstwa. 30 listopada 2025 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 250 tys. zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze realizacje.